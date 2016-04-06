08-12-2017

8 ДЕКАБРЯ

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Радостью буду радоваться о Господе, * возвеселится душа моя о Боге моём; * ибо Он облёк меня в ризы спасения, * одеждою правды одел меня * и, как невесту, украсил убранством.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 26-38

В то время: В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Размышление:

Драма первородного греха выявила то главное искушение, которое терзает человека: он хочет быть Богом. Эта драма продолжается до сих пор —человек постоянно хочет преступить определённые ему границы. Очень глубоко ранена самая сущность человека. Эта рана лишает его покоя, радости, гармонии и того состояния, которое Библия называет «раем». Сегодняшее торжество чрезвычайно необходимо человеку нашего времени. Ведь именно сейчас, как никогда раньше, человек демонстрирует бунт против зависимости от Бога, упрямо настаивает на своей самореализации и отказывается исполнять Божью волю: «Человек думает уже не о том, чтобы посвятить что-нибудь Богу, он думает только о восхвалении себя самого…» (Рафаэль Бонелли). Мария же стремилась не к самореализации, а к полной самоотдаче в исполнении Божьей воли. Потому Бог и сделал Её таким важным инструментом в деле искупления человечества. Она – новое творение, новый человек, наполненный Божьей благодатью, Она – Пречистая перед Богом, Непорочная.

Боже, созидай и укрепляй в наших сердцах такое доверие к Тебе, какое Ты вложил в сердце Марии, избрав Её Матерью Своего Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа.