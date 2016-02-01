08-12-2018

8 декабря

Суббота 1 недели Адвента

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ, ТОРЖЕСТВО

Быт 3, 9-15

Пс 98

Еф 1, 3-6. 11-12

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 26-38

В то время:

Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Размышление

Упоминания о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы мы не найдем в Евангелии. Это учение – довольно позднее. В средневековье на эту тему велись ожесточенные споры, а догмат был оглашен только в 1854 году. Конечно, Церковь всегда именовала Марию Непорочной, но с догматическим определением того, «что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха» (из буллы Ineffabilis Deus) пришлось повременить.

И именно к истории о первородном грехе относит нас сегодняшнее первое чтение. Заметим, что Ева также была непорочной, от сотворения. Но первозданная чистота не помешала ей сделать неправильный выбор и впасть в искушение. Подобным образом, перед выбором становится и Мария. Конечно, к Ней приходит не змей-искуситель, а Божий Ангел, однако и его слова становятся для Нее испытанием. Испытанием веры и доверия Богу. Могла ли она сказать «нет»? Сохранение от первородного греха не убивает свободную волю и не отнимает право выбора, данное нам Богом. Мария сказала «да будет мне по слову твоему», и это был Ее свободный выбор, сделавший Ее Матерью Спасителя. О чем Она думала в тот момент? Наверное, не о том, что Ее провозгласят Царицей Небесной, и ангелы будут водить вокруг Нее хороводы. Может быть, перед Ее глазами проносились другие, более реалистические образы: что близкие от Нее отвернутся, что Иосиф Ее оставит, что люди будут показывать на Нее пальцами и Ее ждет скорбная судьба матери-одиночки. Сделать правильный выбор в таких условиях – это уже героизм. Но Бог не оставляет без помощи тех, кого Он избрал, кого от самого зачатия приготовил к исполнению Его воли.

То, как сочетаются Божье предопределение и наш свободный выбор – всегда останется для нас загадкой. Свободный выбор сделал Марию Матерью Спасителя, будущими заслугами Которого Она была сохранена от первородного греха.

Обратим еще внимание и на сегодняшнее второе чтение. Павел пишет: «В Нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей…». Он говорит эти слова не о Марии, а обо всех нас. Нас Всевышний также «предназначил» сделать наследниками Его Царства. Благодать святого Крещения омыла нас от скверны первородного греха и сделала соучастниками спасительных Страстей Христа. Почему же мы не ценим этот дар непорочности и так легко делаем неправильные выборы в нашей жизни?

о. Ириней Погорельцев ОР г.Харьков