09-12-2017

9 ДЕКАБРЯ

Суббота, 2 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Приди и яви нам лицо Твоё, * Господи, восседающий на херувимах, * и спасёмся.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 9, 35 — 10, 1. 5а. 6-8

В то время: Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: Идите к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

Размышление:

«Ходил Иисус по всем городам и селениям», входил в дома и синагоги, приходил туда, где люди трудились. Ему было дорого каждое место на земле, важное для людей. Ему была важна каждая человеческая жизнь. Интенсивность Его служения показывает нам истину о том, что Евангелие – это действительно весть о спасении “par excellence![1]” «Евангелие Царства» настолько важно для Иисуса, что за него стоит отдать жизнь. Для Него Евангелие – это весть о близости Бога, Который призывает к Себе Свой народ, чтобы быть с ним рядом. Эта весть придаёт Его народу сил и исцеляет его. Она возвышает каждого человека и, будучи вестью благой и радостной, может изменить всю его жизнь. Евангелие Иисуса Христа – это Благая и Радостная Весть для всего мира и на все времена. Сегодня она актуальна также, как тогда, когда звучала из Его собственных уст! Ведь Бог и сейчас смотрит на каждого из нас. Он заботится о нас и тогда, когда мы радуемся, и тогда, когда нам плохо. Он печалится над теми, кто надломлен и потерян, сострадает им, потому что знает, насколько хрупка человеческая жизнь. Это Он делает так, что самые трудные дела становятся нам посильны… Да, Его Евангелие и есть весть о спасении par excellence!

Господи Иисусе, помоги нам открыться Твоей благодати и довериться Твоей милосердной любви, которая может дать нам свободу на пути к дарованному Тобой спасению.

[1]

По преимуществу, в первую очередь(лат). Примечание переводчика.