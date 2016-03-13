09-12-2018

9 декабря

2 воскресенье Адвента

Вар 5, 1-9

Пс 126

Флп 1, 4-6. 8-11

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 3, 1-6

В то время:

В пятнадцатый год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими: и узрит всякая плоть спасение Божие».

Размышление

Воплощение Бога в человеческой истории происходит в определённом месте и в определённое время. Святой Лука начинает рассказ о сошествии Слова на землю очень серьёзно и достойно. Он говорит о дворцах Цезаря, правителях, царях и первосвященниках, которые правили в стране, а одновременно парадоксально заканчивает тем, что Бог приходит в пустыню со своим голосом. Также и сегодня Бог хочет придти к нам в конкретное время (при правителе нашей страны, мэре города, настоятеле прихода) и в жизненной ситуации, в которой каждый из нас сегодня находится. Сначала Бог приходит через Своё Слово, но слышим ли мы Его голос? В Евангелии читаем, что Иоанн услышал Его в пустыне.

В период Адвента Церковь ведёт нас в «пустыню», чтобы мы подготовили наши сердца к тайне Рождества. Конечно, мы не можем буквально выехать в пустыню, живя в семье, работая, но мы можем сделать «короткие остановки», выделяя время на молитву, чтение и размышление над Божьим Словом, а также по возможности создавать пространство для сосредоточения, тишины, молчания, где будет возможным услышать Голос Божий.

Также видим, что Иоанн указывает нам конкретный путь приготовления наших сердец к встрече с Господом: «проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Можно сказать, что уже тогда Иоанн сказал об одном из условий доброй исповеди. Только осознавая наши грехи и сожалея, каясь в них, мы можем получить отпущение грехов в Таинстве исповеди. А как выглядит моё приготовление к исповеди, делаю ли я испытание совести? Может, стоит на этой неделе хорошо подготовиться к исповеди, посмотреть на свою жизнь (хотя бы от момента последней исповеди) в свете Божьего Слова и Заповедей, которые нам даёт сам Господь. Пусть будет это одним из способов приготовления нашего пути для Иисуса, который хочет прийти к нам. Чтобы во время Адвента мы смогли горы нашей гордости и холмы ненависти снести. Заполнить долы, где не хватает любви, прощения, смирения и выпрямить всё то, что в нашей жизни является двузначным, чтобы мы могли всегда отвечать «Да-да, нет-нет», и отбросив всё, что не исходит от Бога и к Нему не ведёт. Пусть Божье Дитя, приходя к нам, не искалечит ног о камни недоверия, безнадёжности и эгоизма, но придёт по гладкому пути, принимая искрению любовь и благодарность нашего сердца.

c. Иоанна Андрущишина CSA г.Сургут