10-12-2017

10 ДЕКАБРЯ

ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Народ Сиона, * вот Господь грядёт, чтобы спасти народы. *

ЕВАНГЕЛИЕ: Мк 1, 1-8

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мёд. И проповедовал, говоря: идёт за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.

Размышление:

И пророки Ветхого Завета, и Иоанн Креститель, и Сам Иисус, говорили о том, что у человека есть особый голод и особая жажда. Голод и жажда по Богу. Святой Августин писал, что человек тоскует по Богу. Конечно, это жажду можно подавить. Можно заглушить голос этой тоски по Богу, а потом заняться поисками комфорта и независимости, чтобы избавиться от угрызений совести. И если так случилось, то Богу уже нечего нам сказать: у Него уже нет шанса быть услышанным! Пусть это кому-то и покажется странным, но именно сам человек может дать шанс Богу, а точнее, может дать шанс Его Слову прозвучать ещё раз. Человек может дать шанс Иисусу, читая Священное Писание, участвуя в катехизации, внимательно вслушиваясь в проповедь. Может дать шанс Иисусу, приступая к таинствам, особенно к исповеди и Евхаристии. Дать шанс – значит открыться на что-то новое, иное, меняющее жизнь. Дать шанс – значит ещё раз рискнуть открыться и принять время Адвента и Рождества, как время встречи с воплощённым Богом. Дать шанс Богу – значит дать возможность состояться прощению, воссоединению, доверию. Дать шанс – значит создать пространство веры. И тогда откроется, что, на самом деле, это Бог постоянно даёт нам шансы, что Сам Иисус является «воплощённым шансом» от Бога. Он – рука Отца, протянутая нам навстречу. Он – знак того, что Бог всегда даёт нам шанс.

Господи, Ты есть и начало, и свершение нашего спасения. Пусть Твой Крест, даровавший нам спасение, всегда будет источником, питающим нашу христианскую жизнь.