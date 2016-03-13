10-12-2018

10 декабря

Понедельник 2 недели Адвента

Ис 35, 1-10

Пс 85

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5, 17-26

В то время:

В один день, когда Иисус учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, — вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его, за многолюдством, влезли на верх дома, и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои»? или сказать: «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И Он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошёл в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех; и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне.

Размышление

Хотя о фарисеях и законоучителях в Евангелии говорится с негативными

оттенками (что не всегда справедливо), надо всё-таки признать, что они в

отношении к Иисусу ведут себя в общем скептически. Это с их стороны

вполне оправдано – нельзя же верить всякому. Надо всё проверять, насколько всё в соответствии с законом. Но при этом они совершают ошибки

разного рода: они не могут признать, что дела Иисуса — это исполнение древних пророчеств. Они не могут признать в Иисусе божественное начало и, соответственно, видят в Нём просто человека. Поэтому дела Иисуса кажутся им порочными и греховными – человеку так нельзя. Такой человек не может быть (или действовать) от Бога.

Скептический взгляд и сомнение в чём-то – это не плохо. Задавая вопросы (и получая на них ответы), мы развиваемся. Сомневаясь, мы формируем разум и сознание; задавая вопросы, начинаем исследование и производим научный прогресс. Только через отрицание стандартной модели открывается пространство на новые открытия и изобретения – или же подтверждается

стандартная модель. Но этот «холодный» научный подход вряд ли поможет нам прийти к Иисусу. И фарисеи не смогли перешагнуть через этот барьер. К Иисусу (и к людям тоже) можно приближаться, только признавая Его. Вот и решение, которое требуется от человека, уверовавшего в Иисуса: во всех вопросах можешь ли признать этого Иисуса как истинного человека и истинного Бога? Может быть, этот вопрос звучит пафосно. Можешь ли предположить, что этот Иисус – тот, кто тебе нужен? Можешь ли представить себе, что этот Иисус хочет быть твоей жизнью?

Вот, мужчины в Евангелии принесли расслабленного и приложили немало усилий, чтобы донести его до Иисуса. Трудно сказать, на что они надеялись, но в этот момент они возлагали свои надежды на Иисуса. Им не важно было, как это произойдёт, но главное, что больному будет лучше. Они не спрашивали: а разве так можно? Они не сомневались в том, что Иисус может помочь – надо только приблизиться к Нему.

Адвент – как время ожидания пришествия Христа – не означает, что только Он шествует в направлении к нам. Мы можем (заново) приблизиться ко Христу. В наших сердцах и/или в самых практических делах милосердия. И прямо как эти в Евангелии, мы можем подобным образом принести к Иисусу ещё того мужчину или иного человека.

о. Маркус Новотни г.Самара