11-12-2017

11 ДЕКАБРЯ

Понедельник 2 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Слушайте слово Господне, народы, * и возвестите его до пределов земли. * Вот Спаситель ваш придёт, * и вам уже нечего бояться.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 5, 17-26

В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, — вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом; и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошёл в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне.

Размышление

Из этого отрывка Евангелия мы узнаём четыре важные вещи. Во-первых, мы должны вести людей к Иисусу, потому что в Нём нуждается каждый, даже если и сам об этом не знает. Во-вторых, чтобы так поступать, нужно решиться на действия, которые нарушают общепринятые договоренности. В-третьих, простить грехи труднее, чем исцелить тело. В-четвёртых, Иисус – Бог и может всё: не только исцелять, но и прощать грехи.

Господи, Ты снова и снова прикасаешься к нам Своею благодатью. Преобрази наши сердца, чтобы мы, исполненные благоговения, смогли от всего сердца восклицать: «Чýдные дела видели мы сегодня!»