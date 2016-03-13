11-12-2018

11 декабря

Вторник 2 недели Адвента

Ис 40, 1-11

Пс 96

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18, 12-14

В то время:

Иисус сказал ученикам Своим: Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.

Размышление

Дозвольте поинтересоваться: «Кто такой Один из малых?»

Отвечает все мироздание.

Нота – не музика, но мелодия из нот, а музыка из тишины. Я – не все, но как быть им всем без меня? Овечка, ягненок или поголовье скота. Дите в пример взрослым, значит мое взросление есть удалением от Царства Божьего. Палитра стала как-то иконой. Цифра стала искусством математики. Троица – единство, но есть и одиночество. Одна без девяносто девяти – хорошо. Девяносто девять без одной – плохо. Вчера – грешник; завтра – святой; а кто сейчас? Есть минутка – есть вечность. Линия – совокупность точек, длина без ширины. Если погибну «Я», «Мы» тоже погибнут? Есть Бог без народа? Есть народ без Бога? Утешение народа утешит народы. Если сердце без кого-то то как же так? А если кто-то без сердца, то это что-то. Бывает ли голос без слова и бывает ли слово без голоса? Пустыня с вопиющим для кого-то – это населенный пункт… тогда в чем же ее пустота?

Или вот еще интересно: можно ли обойти идя прямой стезей? Такая Дорога – загадка или тайна. Дол, гора, холм – это разное. Наполненный дол и пониженный холм-гора это тоже самое – дорога Господу. Глянул на плоскость сбоку – увидел линию, а потом вознесся над прямой линией и увидел змеевидное со стороны.

Оказалось, что вопросы Бога яснее ответов людей.

о. Олег Сартаков, г. Житомир