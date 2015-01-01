12-12-2017

12 ДЕКАБРЯ

Вторник 2 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Вот, грядёт Господь и все святые Его с Ним; * и будет в тот день свет великий.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 18, 12-24

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.

Размышление:

Вопрос Иисуса задан Его слушателям: «Как вам кажется?». Иисус обращается к каждому из них и просит поставить себя в положение человека, который заблудился. Он делает это, используя как пример ситуацию потери – личной, конкретной, осязаемой потери. Легко ли нам отказаться от того, что нам принадлежит, о чём мы заботились, что любили? Если даже нам это так трудно, то как может Бог перестать спасать Своё возлюбленное творение – человека? Через Иисуса, в Иисусе и с Иисусом любовь Бога Отца ищет каждого потерянного человека, особенно того, кто забрёл от Него дальше всего. Бог верно и настойчиво следует по следам тех, кто сбился с пути. Он идёт с ними до самого края пропасти. Мы можем быть совершенно уверены, что по всем нашим путям Бог идёт с нами, как Он шёл с учениками в Эммаус. Стойко и терпеливо Он сопровождает нас до тех пор, пока мы не позволим Ему себя найти, пока не решимся принять Его любовь. Евангелие говорит нам о том, какого согласия Бог-Отец ищет в человеке: такого, какое Он нашёл в Иисусе.

Господи, Пастырь Добрый, направь нас на Свои пути, чтобы мы более не бродили, затерянные среди бездорожья нашего изгнания.