12-12-2018

12 декабря

Среда 2 недели Адвента

Ис 40, 25-31

Пс 103

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11, 28-30

В то время:

Иисус сказал: Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго Моё на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдёте покой душам вашим. Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

Размышление

Как часто можно услышать слова – уныние, отчаяние…

Часто люди обвиняются в том, что это их грех…

Грехом это может быть, но не обязательно так и есть – причина уныния, отчаяния.

Уныние, отчаяние... их можно даже больше счесть за проблему, с которой так часто мы не можем справиться, или даже болезнь. В большинстве случаев не надо винить себя за это состояние, но искать пути выхода.

И что делать?

Иногда это не совсем уныние, отчаяние и не депрессия, но просто что-то лежит на сердце, как-то тяжело, чего-то боюсь, о чем-то переживаю.

Как-то грустно, все надоело, тяжело…

Что делать?

Сегодняшние слово, и первое чтение и Евангелие, дает совет – Сам Иисус говорит нам что делать:

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас»

А в первом чтении пророк Исаия дает нам прекрасные слова, которые предлагаю сегодня не один раз перечитать: «Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают! а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся.»

Иисус дает нам два советы. Если мы их выполним — Он Сам обещает дать нам покой душам нашим, обещает, что мы успокоимся. Какие это советы?

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые» — приходить к Иисусу, Ему отдавать свои проблемы, когда нам тяжело — приходить к Нему, прибегать к молитве.

«Возьмите иго Моё на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем» — быть кротким и смиренным, со смирением нести свой крест, со смирением переносить трудности, учиться от Него смирению, кротости и быть смиренным, потому что Он так нам советует. Это даст нам мир и радость, надежду и покой.

Давайте сегодня попробуем. Может, тогда получиться поднять крылья как орлы.

о. Марэк Ящковски г.Сургут