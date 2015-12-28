13-12-2017

13 ДЕКАБРЯ

Св. Луция, дева и мученица

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Святая эта твёрдо стояла за закон Божий даже до смерти * и речей беззаконников не убоялась, * ибо положила основание своё на прочном камне.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 11, 28-30

В то время: Иисус сказал: Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

Размышление:

«Возьмите иго Моё на себя…». Бедные и страждущие тащили на себе иго тяжкой жизни и ещё более тяжкое бремя Закона, которое поучения фарисеев делали совершенно неудобоносимым. Библейский образ «ярма Божьего» стал в иудаизме метафорой, обозначающей Закон (Сир 6, 24-30; 51, 26). Закон был практически невыполним, потому что включал в себя сотни указаний и запретов. В отличие от него «ярмо» Иисуса «благо», т.е. хорошо подогнано. Его требования были радикальными, но при этом «благими», а Его «бремя» – лёгким, потому что Он не требовал от человека того, что нельзя исполнить. Все сложные и многочисленные правила, на исполнении которых настаивали фарисеи, Иисус заменил одной простой заповедью. Он всё уместил в единственной заповеди взаимной любви. А потом подал личный пример исполнения Закона. Сначала исполнил его Сам, и только потом потребовал этого от других.

Дух Святой, помоги нам охотно принимать на свои плечи «благое иго и лёгкое бремя» Христово. Пусть оно станет для нас источником свободы, делая наши сердца чуткими и кроткими.