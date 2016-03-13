13-12-2018

13 декабря

Четверг 2 недели Адвента

Св. Луция, дева и мученица, Память

Ис 41, 13-20

Пс 145

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11, 11-15

В то время:

Иисус сказал народу: Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Размышление

На верное каждый из нас слышал уже не одну проповедь об Иоанне Крестителе. Его значение Церковь подчеркивает несколько раз в течение литургического года. В июне мы празднуем рождение Иоанна Крестителя, в августе вспоминаем день его смерти. На Крещение Господне все смотрим на Иоанна, который указывает на Агнца Божьего, а в Течение Адвента он — один из главных учителей ожидания. Сегодня в Евангелии Иисус еще раз подчеркивает его значение: «из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя». При всем этом немного странно звучат слова, сказанные сегодня Иисусом: «меньший в Царстве Небесном больше его».

Чтобы открыть красоту этих слов, необходимо понять, что такое Царствие Небесное. Иисус учит, что «Царство Божие среди вас». Это Его присутствие воплощает Царство Божие уже на земле. Небесная слава, которую приготовил нам Господь, заключается именно в близости Бога. Так же, как самые великие страдания чистилища – это невозможность узреть Бога, о котором тогда уже человек знает: что ОН ЕСТЬ.

Мы больше, чем Иоанн Креститель, потому что мы уже получили эту благодать, которую он ожидал. Он учит нас готовить нашу жизнь на принятие Господа, так как он готовил — прежде всего, себя, а потом народ — к этой встрече. Его одежда, способ питания — это способ подготовки и проявление ожидания. Мы сегодня уверены, что Иисус придет; знаем, каких Он хочет нас встретить. Он сам поддерживает нас Своей благодатью в этом бодрствовании. И хотя мы ожидаем, но в то же время каждый день мы можем встретиться с Ним в Святом Причастии. Поэтому мы больше Иоанна – Мы встречаем Агнца Божьего каждый день – или у нас хотя бы есть такая возможность – а что мы с этим делаем?

«Щедр и милостив Господь, долготерпеливый» — Он одаривает нас удивительно великой благодатью, которую иногда мы даже не осознаем. Славим Его за все это и попытаемся не растранжирить, а использовать на благо.

о. Павел Мартыниук г.Караганда