14-12-2017

14 ДЕКАБРЯ

Четверг 2 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Я не желаю хвалиться, * разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, * которым для меня мир распят, * и я для мира.

Св. Иоанн Креста, священник и учитель Церкви

Память

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 11, 11-15

В то время: Иисус сказал народу: Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Размышление

Исключительное величие Иоанна Крестителя среди тех, кто был рождён на этой земле, является следствием его миссии: он указал на Иисуса как на «Агнца Божьего» и учил, что «идёт за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его» (Мк 1, 7). А Иисус, говоря о «меньшем в Царстве Небесном», который при этом «больше Иоанна», говорит о Самом Себе. Его «малость» в Небесном Царстве означает тот кенозис (самоуничижение), который начинается Его Воплощением и Рождеством в Вифлееме, а заканчивается на Кресте. Этими словами Иисус открывает Себя как страдающего «отрока Божьего», о котором пророчествовал Исайя (Ис 53, 3-5). Он умалил Самого Себя, стал беззащитным, и именно поэтому был превознесён Богом Отцом и получил «всякую власть на небе и на земле» (Мф 28, 18). Он был наименьшим на земле, но стал величайшим в Царстве Небесном, потому что исполнил Закон и был целиком и полностью послушен воле Отца. Евангелие учит нас этой мудрости: тот, кто хочет быть великим, должен стать, как Иисус, слугой всех. Это и есть путь к величию.

Господи Иисусе, в Тебе наша надежда, ведь Ты – Дверь, ведущая к Отцу. Зажги нас такой любовью, чтобы мы всегда и всеми силами стремились к единению с Тобой.