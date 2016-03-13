14-12-2018

14 декабря

Пятница 2 недели Адвента

Св. Иоанн Креста, священник и учитель Церкви, Память

Ис 48, 17-19

Пс 1

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11, 16-19

В то время:

Иисус сказал народу: Кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт; и говорят: «в нём бес». Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами её.

Размышление

Дети иногда в своих играх отражают жизнь взрослых. Во время Иисуса, в Палестине, дети игрались, например, в свадьбу или в похороны. Господь использует это и приравнивает тех, кто его слушает к детям. Но это капризные дети. Откуда это известно? Вот, детей из притчи пригласили поиграть вместе: давайте устроим свадьбу, сделаем вид, что играем на инструментах, будем танцевать, будет нам весело! Но это предложение не было принятым. Тогда им сказали: давайте будем играть в похороны. Сделаем вид людей грустных, скорбящих, которые провожают дорогого им человека. Но и эта попытка тоже не завершилась успехом. Ни веселиться, ни плакать они не хотели. Им больше всего нравилось остаться недовольными.

Это, знакомая ситуация. Сейчас, наверно надо бы перечислить несколько примеров из нашей жизни. Но думаю, что не стоит это делать. Пусть каждый сам подумает, почему иногда, а возможно, что довольно часто не хочется нам ничего менять. Мы уговариваем себя, что хорошо бы оставить все как есть, но это не до конца правда. Чувствуется, что что-то нас не устраивает…

Вспоминаю рассказ одного детского психолога и одновременно мамы. Она наблюдала за развитием своего сына, и однажды случилось следующее. Когда они вместе прогуливались в парке, он вдруг остановился и не захотел идти дальше. Ни вперед, ни назад. Это продолжалось минут 45. В конце концов, мальчик сдвинулся с места, но сделал это только потому, что начинался дождь. Это был ребенок, который проходил очередной этап своего развития — он осознавал свое «Я». А мы более или менее взрослые люди? Где мы застряли? Что мы не хотим изменить? Хотя менять это надо.

«Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному».

Не бойся, встань, сделай шаг, доверяй себя Господу!

о. Томаш Тшебуня г.Уфа