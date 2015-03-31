15-12-2017

15 ДЕКАБРЯ

Пятница 2 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Вот, Господь грядёт, нисходя во славе, * чтобы посетить народ Свой в мире * и даровать ему жизнь вечную.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 11, 16-19

В то время: Иисус сказал народу: Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт; и говорят: в нём бес. Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами её.

Размышление:

«Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Во времена Иисуса в детских играх представлялись два важнейших события из жизни человека: свадьба и похороны. Похороны – это символ смерти, а заключение брака и свадьба – символ жизни. В своей притче Иисус ясно даёт понять, что «игра» касается очень важных вещей. Можно сказать, что это «игра обо всём». Но товарищи детей из притчи не хотят играть в эту игру, не хотят знакомиться с её правилами и подчиняться им. Иисус использует здесь интересное сравнение. Он сравнивает Себя и Иоанна Крестителя с теми детьми, которые стараются развлечь своих ровесников, сидящих на рыночной площади, но все усилия заинтересовать их и вовлечь в общую игру остаются безрезультатными, а сами инициаторы, как и Иоанн с Иисусом, оказываются отвергнутыми: «И оправдана премудрость чадами её». Божья Премудрость, открывшаяся в Иисусе, показала всю глупость и бездумность людских сердец.

Иисусе, истинная Премудрость Божия, даруй нам милость распознать время Твоего пришествия и направь ноги наши на путь мудрости.