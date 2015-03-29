15-12-2018

15 декабря

Суббота 2 недели Адвента

Сир 48, 1-4. 9-11а

Пс 80

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 17, 10-13

В то время:

Когда сходили с горы, спросили Иисуса ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё. Но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

Размышление

Пророк Илия – главный герой сегодняшней Литургии Слова – личность весьма загадочная. Он не похож на других пророков, таких как Исаия, Иеремия или Даниил. Нет в Ветхом Завете «Книги пророка Илии». Знаем о нем из других книг – не пророческих, а исторических – летописи Израильского Царства – т.н. книг Царей (или Царств), упоминает его также Премудрый Сирах, в сегодняшнем первом чтении. Он не изрекал пророчеств о приходе Мессии, да и летописи называют его не столько пророком, сколько «человеком Божьим» — т.е. человеком особенно близким Богу. Знаем его как великого чудотворца – того, кто замыкал небо и низводил с него огонь, а также – размножал пищу и воскрешал умерших. Подобно Моисею, он разговаривал с Богом на святой горе Хорив (Синай), и также с ним разговаривал Иисус на горе Преображения. Он не умер естественной смертью, но был взят на небо (подобно древнему патриарху Еноху).

Что делает его подобным Иоанну Крестителю, который, как свидетельствует Евангелие «никакого чуда не сотворил» (Ин 10,41), посвятил жизнь призывам к покаянию и погиб мученической смертью? Только лишь то, что оба претерпели гонения со стороны властолюбивых женщин?

Вся жизнь пророка Илии была посвящена борьбе с идолопоклонством, которое насаждала в Израиле злобная царица. Это и делает его подобным Иоанну – тем, кто своею жизнью и деяниями, также как Иоанн – приготовлял в наших сердцах путь Спасителю. Ибо для того, чтоб принять веру в истинного Бога, нужно сначала избавиться от лживых «богов» — идолов мира сего.

Идолопоклонство не следует понимать исключительно как языческий политеизм – веру во множество богов. Ведь Ирод и Иродиада не были язычниками, но все-таки они «поклонялись» своим идолам. Для Ирода таким идолом были удовольствия, плотские утехи, а для Иродиады – власть. Мы, которые считаем себя верными Единому истинному Богу, очень часто, сами того не осознавая, также покланяемся своим идолам. Да, мы не становимся на колени перед изображением какого-либо божества и не приносим ему жертвы, но если разобраться – бываем настолько увлечены нашими страстями, нашими амбициями, погоней за успехом (главный идол нашего времени), что посвящаем им всю свою жизнь, энергию, время, и фактически — приносим им в жертву самих себя. Вот настоящее идолопоклонство, которое следует искоренить из наших душ, чтобы принять истинного Бога.

о. Ириней Погорельцев, ОР г.Харьков