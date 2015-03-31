16-12-2017

16 ДЕКАБРЯ

Суббота 2 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Приди и яви нам лицо Твоё, * Господи, восседающий на херувимах, * и спасёмся.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 17, 10-13

В те дни: Когда Иисус сходил с горы, спросили Его ученики: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

Размышление

«Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» — Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом сходит с горы Преображения, где зримо явила себя Его божественная природа и достоинство Мессии. Апостолы увидели также Моисея и Илию. Дело в том, что по пророчеству Малахии, которому учили народ книжники, явление Мессии должен был предварить приход пророка Илии. Пророк должен был призвать народ к обращению и подготовить его к пришествию Помазанника Божия. Вот почему ученики спрашивают Иисуса о приходе Илии, но не получают простого и прямого ответа. Иисус говорит об ожесточении сердец и пренебрежении Божьими знаками, с чем столкнулся как Илия, так и другие пророки. Потому Иисус и добавляет с печалью: «Поступили с ними, как хотели».

Господи, очисти нас, чтобы мы могли познать сладость близости к Тебе и желали всегда пребывать рядом с Тобой.