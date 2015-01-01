16-12-2018

16 декабря

3 воскресенье Адвента

Соф 3, 14-17

Ис 12

Флп 4, 4-7

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 3, 10-18

В то время:

Спрашивал Иоанна народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определённого вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, — Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.

Размышление

В это радостное третье воскресенье Адвента во входном антифоне в начале святой Литургии слышим: «Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Господь близко».

Как ощутить эту радость встречи с Господом, подсказывает нам Иоанн Креститель в сегодняшнем Евангелии от Луки.

Прежде всего, Иоанн полагает нравственное возрождение народа. Он не требует от людей бегства из мира, но призывает следовать воле Божьей, честно исполняя свои обязанности. Спастись может каждый, независимо от профессии, призвания.

Через Святое Крещение и другие Таинства, соединяясь со Христом, мы наполняемся Духом Святым, Божьим Огнём, неся окружающим тепло и надежду.

В наше время таким пророком, как Иоанн, является Папа Франциск. Из Его уст постоянно раздается призыв к преодолению «культуры отвержения и отбросов». Святейший Отец взывает каждого, кто может прийти на помощь самым уязвимым: «Всякая несправедливость поражает прежде всего наибеднейших, тех, кого по различным причинам можно назвать ‘последними’. Последние в нашем мире – это те, кто покидает свои земли из-за войны и нищеты, кто в новой ситуации вынужден начинать с нуля. Последние – это те, кто потерял дом и работу, кому трудно содержать семью; это больные и отверженные, жертвы несправедливости и надругательства».

Недавно мы с сестрой отвозили нашего знакомого бездомного Анатолия из больницы в Центр Социальной Адаптации. Как только он нас увидел, сказал: «Вы обо мне не забыли... значит, Бог есть. Слава Тебе, Господи!» Много раз он в дороге повторял: «Царство Небесное оно-таки есть, а я-то сомневался. Как я счастлив, что Вы у меня есть. Бог меня не забыл».

Можем задать себе вопрос: кому и как конкретно я могу помочь в это предрождественское время? Делясь своей улыбкой, общей молитвой, чтением Библии, добрым словом, делом, посвящая своё время тем, кого Господь посылает на моём жизненном пути.

Святой Иоанн Креститель, укажи нам верный путь к встрече с Господом Иисусом. Пусть слова Благой Вести силой Духа Святого проникнут в наши сердца, чтобы Божья Любовь и Справедливость распространились по всей земле, чтобы огонь Его присутствия разгорелся в мире.

с. Тереза Якубовская CSA г.Сургут