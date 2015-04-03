17-12-2017

ВТОРАЯ ЧАСТЬ АДВЕНТА (Начинается новенна перед Рождеством)

17 ДЕКАБРЯ

Третье воскресенье Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Радуйтесь всегда в Господе; * и ещё говорю: радуйтесь. * Господь близко.

ЕВАНГЕЛИЕ: Ин 1, 6-8.19-28

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. (…) И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрёкся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев; и они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.

Размышление:

Один отец давал наставления своему сыну, который совсем недавно был рукоположен во священники. Отец сказал: «Сынок, карьера, карьера и ещё раз карьера!» Мы не знаем, сделал ли тот молодой священник карьеру. Но не дай Бог, чтобы это была такая карьера, какой представляет её себе мир. Иоанн Креститель был призван к великой миссии: «свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него». Такое задание могло бы вскружить голову! Но мы знаем, что с Иоанном этого не случилось. Он сам говорил о себе, что является только голосом Воплощённого Слова. И он хотел умаляться, чтобы это Слово могло возрастать: «Ему надлежит возрастать, а мне умаляться». Эта фраза очень характерна для Иоанна Крестителя. По ней можно судить об истинном величии человека, и потому ею отмечена жизнь каждого святого. Иоанн настолько умалился и отошёл в тень, что его голова была снята с плеч и принесена на блюде распутной женщине. Иоанн Креститель является покровителем всех тех, кто, по оценкам этого мира, не «сделал карьеры», потому что сознательно занял «проигрышную» позицию. Но именно такие, как он, познали радость и похвалу от Бога за то, что смогли многих грешников направить на прямой путь, смогли «дать Его народу познать спасение, … просветить живущих во тьме и тени смертной, направить ноги их на путь мира».

Иисусе, Ты – Путь, Истина и Жизнь. Даруй каждому из нас благодать встать в правде перед Тобой и самим собой, чтобы Твоя благодать могла преобразовывать и формировать нас изнутри.