17-12-2018

17 декабря

ВТОРАЯ ЧАСТЬ АДВЕНТА

Понедельник 3 недели Адвента

Быт 49, 2.8-10

Пс 72

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 1, 1-17

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Размышление

Подумай. В ХХ веке с новой силой прозвучала правда о том, что центром христианской веры является Иисус Христос – Воплощенный Бог. Христоцентризм важен и необходим, но он не означает, что кроме «Центра» (т.е. Иисуса Христа), нас ничего более не интересует. Христос – часть Троицы в Небе и часть рода человеческого на земле. Рождение в Троице Сына Божия предвечно, частью же человеческого рода Он стал во времени. Принимая плоть, Сын Божий стал частью истории конкретных людей и поколений, которые не могут быть для нас безразличны. Бог мог создать для Себя плоть из ничего, но захотел принять её от человека. Сегодня мы начинаем вторую часть Адвента, которая продлиться до самого Рождества. В оставшуюся до Рождества неделю мы будем размышлять в литургии о первом пришествии Бога в наш мир. Сегодня мы читаем о родословии Иисуса, о Его предках. Зачем нам это всё? Во-первых, чтобы ещё раз осознать, что Бог действительно стал человеком две тысячи лет назад, Его пришествия ожидали конкретные люди, Его пришествие Бог готовил веками, это не сказка, миф или поучительная история. Рождение Иисуса Христа – это историческое событие. Во-вторых, чтобы увидеть, что предками Воплощенного Бога были далеко не идеальные люди – образцы для подражания, – но люди грешные, грехи которых описаны в той же Библии. А это значит, что нет такой подлости в истории моих предков, которая вычёркивала бы меня из Божиих планов, которая помешала бы мне творить с Богом великие дела. В-третьих, мы видим на примере вавилонского плена, что ни одна трагедия не в силах перечеркнуть будущее для тех, кто хочет строить его с Богом. В-четвёртых, евангелист Матфей насчитал 6 раз по 7 родов (или 3 по 14) от Авраама до Иисуса, т.е. Рождество Христово – это начало седьмого этапа (раза), для следующих 7 родов. В этих цифрах сокрыто прежде всего символическое значение. Число «7» является символом совершенства. С Иисуса начинается 7 этап – время Церкви, Его потомства. Седьмой этап совершен не потому, что люди в Церкви идеальны и безгрешны, но потому, что таков Христос, который их собирает, с Которым можно отныне начать новую жизнь от воды и Духа.

Поделай. Выдели хотя бы 15 минут из своего напряженного графика. Испытывая свою совесть, спроси себя, насколько твоих знаний хватает для того, чтобы подтвердить историчность Иисуса; чтобы показать сомневающимся, что Рождество Христово – историческое событие, которое действительно произошло. Затем, вспомни своих предков, начиная с родителей. Поблагодари Бога за каждого из них, даже если их не знаешь. Проси для них Бога о святости на земле и о спасении в вечности. После этого, назови все «катастрофы», которые произошли в твоей жизни, по примеру вавилонского пленения: раны, разрушенные планы, неиспользованные возможности, попранная любовь, фальшивые обвинения и т.д. Возможно это не только печальный опыт прошлого, но и твоя ситуация в настоящем. Проси Бога, чтобы помог тебе принять прошлое и пережить настоящее, и чтобы каждое твоё жизненное страдание принесло плод по воли Его. Закончи благодарственной молитвой, за дар веры, за Церковь, за Его Рождество (что не побрезговал снизойти к нам на грешную землю), за историю своей жизни, которой Бог захотел стал частью.

Мария, Матерь Христова, молись о нас!

диакон Антон Дёмшин, Кошалин