18-12-2017

18 ДЕКАБРЯ

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Придёт Христос, Царь наш, * о Котором Иоанн возвестил, * что Он – Агнец Грядущий.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 1,18-24

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. А всё сие произошло, да сбудется речённое Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою.

Размышление:

Первосвященники и старейшины не понимают поступков Иисуса. Они выспрашивают Его, требуют объяснений, словно забыв старую мудрую поговорку «Богу виднее». Иногда эта фраза становится исповеданием веры в её библейском понимании и выражением надежды, способной выстоять даже тогда, когда тебя захватывает водоворот событий, кажущихся совершенно абсурдными. Примером такой позиции являются «герои Адвента»: Мария, Иосиф, Елизавета, Захария и Иоанн Креститель. Уверенность в том, что «Богу виднее», также охраняет нас от ненужных, а иногда и опасных рассуждений о тайнах, которые мы просто не в состоянии ни понять, ни познать до конца, ни объяснить. Я могу спокойно жить рядом с тайной, потому что жизнь, со всеми присущими ей загадками и неожиданностями, имеет смысл. Возможно, что я сейчас и не понимаю этого смысла, но «Богу виднее». И мне этого достаточно.

Дух Святой, соделай нас способными даже среди мрака отчаяния полностью доверять Тебе, отдавая в Твои руки самих себя и всю нашу жизнь.