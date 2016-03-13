18-12-2018

18 декабря

Вторник 3 недели Адвента

Иер 23, 5-8

Пс 72

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 1, 18-24

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. А всё сие произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою.

Размышление

Сегодня в Евангелии от Матфея мы читаем о Благовещении к Святому Иосифу. Как у Святого Луки ангел возвестил Марии, так у Святого Матфея ангел во сне говорит Святому Иосифу. Уже было заметно Иосифу, что Мария беременная. Они уже обрученные, но как говорит Евангелие: прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго(Мф 1,18). Иосиф, как написано, был «праведным», так что он планировал тихо и тайно прекратить обручение. Ангел начинает свою речь так же, как и ангелы и пророки, передающие Слово Божье в Ветхом Завете, столько раз повторяют, как и Сам Иисус: «Не бойся»! Когда происходит что-то, что переходит пределы обычного и всеми «принятого», в нас часто появляется страх. Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого… (Мф 1:20) Также и в Благовещении к Марии ангел говорит ей: «Не бойся».

Недавно у учеников восьмого класса я сделал групповое созерцание о следовании и встрече с Иисусом на основе Евангелия от Иоанна 1, 35-39. Потом я спрашивал о том, что они ощутили и почувствовали. Половина подростков сказали, что они чувствовали страх. Есть особенный страх перед Богом и всем божественным. В Библии есть словосочетание «страх Божий» и тоже говорится о «богобоязненном человеке». Это особенное использование слова «страх», которое не похож на обычный страх. Хорошим синонимом является «благоговение». В начале 20-го века Рудольф Отто, немецкий протестантский богослов написал книгу «Священное», в которой он говорит о «mysterium tremendum et fascinans» (тайна, внушающая трепет, и зачаровывающая). Бог и все, связанное с Ним, являются такой тайной, которая производит в людях такую реакцию. Если мы понимаем, перед Кем мы находимся, мы становимся на колени или падаем ниц, или убегаем. В Ветхом Завете говорится, что человек не может смотреть на Бога и выжить. Но Он не хочет вредить нам. Он не хочет, чтобы мы испугались. Он говорит нам: «Не бойся». Он приближается к нам, чтобы показать нам любовь. Бог стал Младенцем, чтобы тогда люди могли бы петь Ему колыбельную песню, чтобы Он не боялся. И чтобы мы сегодня могли бы говорить с Ним, как «друг говорит со своим другом». (Игнатий Лойола, Духовные Упражнения, № 54)

о. Майкл Десджардинс ОИ г.Томск