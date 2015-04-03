19-12-2017

19 ДЕКАБРЯ

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Грядущий придёт и не замедлит, * и уже не будет страха среди нас, * ибо Он – Спаситель наш.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 5-25

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во время каждения, — тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

Размышление:

Ангел сказал Захарии, что тот останется немым «до того дня, как это сбудется», т.е. до момента рождения его сына Иоанна. «До того дня, как это сбудется» — и этот день отмечен не в ежедневнике Захарии, а в календаре Господа Бога. У Бога время идёт не так, как у человека. Его часы идут медленно, но точно. Авраам 25 лет ждал «того дня», в который родился Исаак. Бог 40 лет дожидался «того дня», в который можно было призвать Моисея, чтобы тот вывел израильтян из египетского рабства. Давид, уже помазанный на царство, 14 лет ждал «того дня», в который он взошёл на царский престол. Иисус 30 лет жил в глухой провинции, пока не наступил «тот день», к которому Он готовился. Когда заболел Лазарь, Иисус мог тут же прийти и исцелить его. Но Он не торопился. Он дождался «того дня», когда могло состояться воскрешение Лазаря. Божьи часы ходят иначе, чем часы этого мира. Однако кое-что можно сказать совершенно точно: самое трудное в вере – это ожидание. Нетерпение часто толкает людей на кощунство, потому что мешает им довериться Богу в том, что однажды наступит подходящий день, когда Он исполнит всё обещанное. Вот как говорит о таком доверии псалмопевец: «Твёрдо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой» (Пс 40, 2).

Господи, Ты есть истинный Эммануил – «Бог с нами», помоги нам стремиться к Тебе так же, как Ты стремишься к нам. Помоги нам так соединяться с Тобою, чтобы всё в нас преображалось и обожествлялось в Тебя.