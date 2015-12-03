19-12-2018

19 декабря

Среда 3 недели Адвента

Суд 13, 2-7. 24-25

Пс 71

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 5-25

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей; ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во время каждения; тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария; ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

Размышление

“Ибо вот, ты зачнёшь и родишь сына, и бритва не коснётся головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнёт спасать Израиля от руки Филистимлян.” (Суд 13,5)

“Не бойся, Захария; ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред Ним в духе и силе Илии” (Лк 1,13-17)

Сегодня, за несколько дней до празднования рождения Господа Иисуса, мы слышим два рассказа о том, как пришли в этот мир другие важные персонажи истории спасения – Самсон и Иоанн Креститель. Их матери – не единственные примеры женского бесплодия в Библии: вспомним, что та же проблема, особенно тяжело воспринимаемая в древнем сознании, коснулась также Сары, Ревекки, Рахили, Анны (матери Самуила)… Все они благодаря вмешательству Бога стали матерями, и их детям отведена важная участь в библейской истории спасения. Святое Писание через эти примеры напоминает нам о том, что человеческая жизнь – не просто физиологическое или социальное событие, но в каждом отдельном случае прямое вмешательство Бога. Каждая жизнь – это особое призвание, особая миссия в этом мире, в определенное время и в конкретных обстоятельствах.

Рождение Иисуса привносит совершенно новый свет в эту истину. «Сын Божий через Своё воплощение некоторым образом соединился с каждым человеком», учит нас «Gaudium et Spes» (пастырская конституция о Церкви в современном мире Второго Ватиканского Собора, 22). Эта истина должна полностью преобразить наше восприятие дара жизни, прежде всего нашей собственной, а затем и жизни каждого иного, кого мы встречаем на нашем пути. Пусть наши деяния не будут записаны в Святых Письменах, как подвиги Самсона и Иоанна, – пришествие в этом мир каждого из нас призвано выразить нечто божественное. Пусть наша миссия не в том, чтобы проповедовать перед толпами, как Иоанн, или побеждать армии, как Самсон, – мы каждый по-своему можем помочь Богу нести спасение в этот мир и быть предтечами Христа для ближнего.

Иисус говорил недоумевающему Никодиму о «втором рождении», о рождении свыше. Пусть эти последние дни Адвента и предстоящий праздник помогут нам открыть по-новому не только дар жизни, но также напомнят о нашем рождении свыше в крещении.

о. Виктор Жук ОИ г.Москва