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2017 Адвент 2017

20-12-2017

20 ДЕКАБРЯ

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Произойдёт отрасль от корня Иессеева, * и исполнится вся земля славы Господней, * и узрит всякая плоть спасение Божие.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 26-38

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Размышление:

Что именно имеет в виду Мария, говоря: «Вот, я раба Господня, да будет Мне по слову твоему»? (Лк 1, 38). Она говорит: «Я не знаю, что всё это означает, но верю, что со Мной произойдёт что-то хорошее». Она верила так глубоко, что была открыта самым разным возможностям, которые могли ей встретиться. И она не хотела брать их под Свой контроль. Ждать будучи согласным на всё – это неслыханно радикальная жизненная позиция. Она стоит на уверенности в том, что случится нечто, невероятно превышающее все наши представления и ожидания. Она стоит на отказе от стремления господствовать над своим будущим и на согласии исполнять то решение о нашей жизни, которое принял Бог. Она стоит на убеждении, что Бог устроит всё так, как говорит Его любовь, а не наши страхи. «Фиат», «Да будет мне по слову Твоему», — это согласие на присутствие и действие Бога в мире, который любой ценой старается взять всё под свой контроль.

 Господи, Ты есть настоящий автор того добра, которое осуществляется через нас. Просим Тебя, помоги нам не заслонять собой величия Твоих дел.


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