20-12-2018

20 декабря

Четверг 3 недели Адвента

Ис 7, 10-14; 8, 10с

Пс 24

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 26-38

В шестой месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его, и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Размышление

Живем с Вами в такое время, когда трудно верить на слово. Жизненный опыт показывает, что не каждому можно верить. Поэтому нуждаемся в подтверждении слов конкретными действиями.

Этот опыт переносим и на наши отношения с Богом.

А Богу можно верить?

Не требуем ли от Него доказательств Его любви, милосердия, прощения?

Бог знает все, что в нашем сердце. Наши вопросы и сомнения – тоже знает.

Поэтому посылает нам ЗНАК.

Этим знаком является Он сам, который приходит и живет среди нас. Еммануил, что значит: с нами Бог.

Интересным является путь, который Бог выбирает. Он сам приходит к Человеку, к Марии и предлагает Ей помочь в воплощении Его плана.

Он (БОГ) знает КАК.

Она не знает. Нужно Ее согласие.

Мы ставим себе вопрос – возможно ли это? И находим миллион аргументов, что это невозможно.

Но мы не ставим здесь правильный вопрос. Он должен звучать – хочу ли я? Готов ли я, чтобы Бог во мне (для меня, через меня) это совершил? Действовал во мне?

Мария полагается на Бога с полным доверием. Она не диктует Ему сценария своего счастья. (это для меня будет хорошо). И хотя, возможно, не все понимает, доверяет свою судьбу Ему.

Ее “fiat” – это просьба к Богу, чтобы исполнил то, что обещает.

Она знает, то, что Бог хочет для Нее — это бесконечное добро.

Ты, Боже, знаешь КАК, и я Тебе доверяю, я Тебе верю.

И прошу, сделай то, что для меня задумал.

Я этого хочу!

Евангелие сегодня приглашает сказать с Марией “fiat”. Действуй во мне Боже! Я Тебе доверяю!

о. Павел Юрковский CSsR г.Кемерово