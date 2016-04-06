21-12-2017

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 39-45

Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.

Размышление:

Как Мария, так и Елизавета, являются для нас примером безграничного упования на Бога. Их вера принесла плоды, которыми мы пользуемся по сей день. Благодаря своей вере Елизавета, несмотря на пожилой возраст, стала матерью Иоанна Крестителя, предшественника Иисуса, Мария же — Его Матерью. Хотя обе женщины и пребывали в состоянии дарованной им от Господа благодати, они были чрезвычайно скромны. В центре их отношений друг с другом находится встреча тех, кто через несколько лет подтвердит свою миссию мученической смертью. А пока, рассказывает евангелист, Иоанн узнает своего Спасителя и, как некогда Давид танцевавший перед ковчегом Господним (ср. 2 Цар 6, 15-16. 20-23), выражает Ему своё почтение своеобразным танцем, «взыграв» в лоне своей матери. Тому, Кто с согласия Марии принял на Себя человеческую природу и вошёл в мир. Тому Кто принёс этому миру истинное присутствие Бога среди Своего народа и спасение, которое должно стать уделом всего человечества. Каждый из нас призван поверить Богу и узнать Его приход. Он терпеливо стоит у наших дверей и ждёт, когда мы их откроем (ср. Откр Ap 3, 20). Это от нас зависит, примем ли мы Его в свою жизнь. Пусть же Мария и Елизавета, которые узнали время пришествия Господа, станут для нас путеводительницами к Нему.

Боже, даруй нам такую открытость сердца, чтобы мы могли видеть Тебя в каждом нашем ближнем и сами стали обителью нашего Спасителя.