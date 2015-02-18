21-12-2018

21 декабря

Пятница 3 недели Адвента

Песн 2, 8-14

Соф 3, 14-18а

Пс 33

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 39-45

Встав Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.

Размышление

Дева Мария спешит. Она должна скоро добраться до дома Захарии и Елисаветы. Она не может запаздывать, не может ждать. Мощная сила Духа Святого, находящаяся в ней, подвигает её на длинное и трудное путешествие, которое станет трехмесячным служением пожилой родственнице.

Она и сама погружена в великую тайну: Дух Святой обращается не к её слуху, но к сердцу. Она не нуждается в словах, она переживает внутреннее, глубокое, насыщенное, неординарное единение со Святым Духом.

В этом коротком рассказе описывается огромная радость Елизаветы, встречающей Марию. Встреча этих двух женщин трогательна: обе благословлены Господом, одна имеет во чреве Предтечу, а другая Спасителя! Их радость заразительна! Елисавета, исполненная Духа Святого, понимает величие Того, Кто поселился в лоне её молодой родственницы, и называет её: «благословенной между женами», ибо она избрана Богом: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?». Кто знает, скольким они поделились друг с другом и возможно поняли лучше в течение тех трёх месяцев, прожитых вместе.

Для личного размышления:

1. Когда читаю эту часть Евангелия, позволяю ли я Духу Святому ввести себя в радость встречи этих двух родственниц?

2. Понимаю ли я, что это дар, доверять и получать доверие, быть принятым и понятым другим человеком, быть утверждённым в Божественном опыте?

Попросим с верой у Господа: «Господи, я очень желаю больше осознавать Твоё присутствие во мне, и вкушать радость пребывания с Тобой! Господи, даруй мне всегда кого-то, с кем могу поделиться важными вещами в полном доверии».

c. Ассунта Скопеллити, MSC г.Новоалтайск