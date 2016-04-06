22-12-2017

22 ДЕКАБРЯ

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Поднимите, врата, верхи ваши,* и поднимитесь, двери вечные, * и войдёт Царь славы!

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 46-56

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с нею около трёх месяцев, и возвратилась в дом свой.

Размышление:

«Ибо сотворил Мне великое Сильный, и свято имя Его» — каждый день при наступлении сумерек Церковь сосредоточенно повторяет Magnificat — величественную песнь Марии, чтобы Её словами благодарить Бога, призревшего на смирение Той, Которая служила Ему, и Который так же призирает на смирение Своей Церкви и всех Своих слуг. Молитва Марии перекликается с родословием Спасителя, поэтому в ней звучат и эхо радости Авраама, и воодушевление Иисуса, Который пришёл явить «младенцам» то, что закрыто для «мудрых» и разумных» мира сего. В заключительной части «Наставления о христианской свободе и освобождении» Иоанна Павла II от 22 марта 1986 года читаем: «Исполненная благодарности Дева из Магнификата, обнимающая Своей молитвой человечество и Церковь, является сильнейшей поддержкой для нашей надежды. С Ней мы прославляем истинное всемогущество Божьей любви, которую не могут удержать никакие преграды, в Ней мы открываем до какой невыразимо благородной свободы возносит Бог смиренных».

Боже, Ты дал нам Марию как совершенный образец послушания Твоей воле и самоотдачи в служении другим людям. Помоги нам преодолеть эгоистическую замкнутость на самих себе, чтобы мы стали способны щедро и радостно отдавать всё то, что ты вкладываешь в нас.