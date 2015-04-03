22-12-2018

22 декабря

Суббота 3 недели Адвента

1 Цар 1, 24-28

1 Цар 2, 1.4-5.6-7.8

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 46-56

В то время:

Сказала Мария: Величит душа Моя Господа; и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный; и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с Елисаветой около трёх месяцев, и возвратилась в дом Свой.

Размышление

Отрывок из Евангелия сегодняшнего дня называют в литургической традиции Церкви Песнью Богородицы.

Ею завершается день христианина, так как она включена в последование Вечерни.

Можно сказать, что мы воспеваем эту песнь как итог событий дня, итог наших дел, забот, мыслей, переживаний. Мы подытоживаем наши встречи с другими людьми, радостные и не очень.

Пресвятая Богородица, подарила нам эту песнь, тоже, как некий итог событий, произошедших с нею и изменивших ход человеческой истории. Конечно, Она ещё не осознаёт всего их значения, но находится под впечатлением от встречи воочию с Ангелом Божиим, а также с Елизаветой, которая, чудесным образом, прозревает в Ней мать Спасителя.

Её Magnificat, это осознание величия своей миссии, восхищённое удивление тому, что этот жребий пал именно на неё, и, в большей степени, от, захватывающего дух события, встречи с Самим Богом.

Эта Песнь призывает нас, к такому же осознанию нашей действительности. К осознанию того, что мы в нашей жизни также включены в реализацию Божьего замысла, к осознанию того, что Он призрел на ничтожество и смирение каждого из нас, что мы почтены в Его замысле, а значит любимы.

о. Сергей Давыдов г.Бийск