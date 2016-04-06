23-12-2017

23 ДЕКАБРЯ

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Младенец родится нам; * и нарекут имя Ему: Бог, Крепкий. * Благословятся в Нём все племена земные.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 57-66

Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники её, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

Размышление:

Новорождённый Иоанн Креститель был для Елизаветы и Захарии подтверждением действия Божьей благодати и знаком Его любви. Они так долго были бездетны, так долго страдали и вот теперь познали благодать рождения сына. Однако Бог показывает им, что действие Его благодати не может быть замкнуто только в их жизни, в их семье. Рождение Иоанна Крестителя стало заявлением, что с этого момента есть новый способ показать действие Божьей благодати всему Народу Израиля. Само имя «Иоанн» означает «Бог сжалился», а вся его будущая жизнь будет тесно связана с пришествием Иисуса Христа, в Котором Божья благодать показала себя во всей полноте. В личности Иоанна чудо явления миру благодатности Бога началось, а своё полное осуществление оно нашло в Иисусе Христе.

Боже, помоги нам замечать Твоё действие в мире и в нас самих. Открой и очисти наш духовный взор, чтобы мы могли видеть Твой свет.