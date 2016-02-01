23-12-2018

23 декабря

4 воскресенье Адвента

Мих 5, 2-5а

Пс 80

Евр 10, 5-10

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 39-45

Встав Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.

Размышление

Самым великим проявлением Божьего Милосердия является то, что Бог послал своего Сына, Бог стал человеком, чтобы нас спасти.

Бог стал человеком, чтобы быть с нами, Бог стал человеком, чтобы быть близко к нам и нам помогать.

Чтобы быть близко…

Но есть ли близко от нас Бог? Или лучше спросить – мы близко к Богу или далеко?

Многие еще Бога не знают, а может и что-то слышали, что-то ощущают, но они на самом деле далеко от Бога – они не молятся, они Причастья не принимают, они не знают много, а может, и ничего не знают о Боге.

Почему? Может потому, что им Бога никто не принес… Никто их с Богом не познакомил, никто им о Боге не рассказал, не показал, что с Богом можно дружить.

Первой, которая принесла Бога, Бога, который стал одним из нас, стал человеком, является Мария. Она приносит миру, приносит нам Бога.

И сегодня слышим в Евангелии один из примеров, когда Мария несет Бога человеку.

После благовещения, после своей встречи с Архангелом Гавриилом, когда она уже зачала от Духа Святого, она первым делом, про которое знаем пошла с поспешностью к своей родственнице Елизавете.

Когда Мария приняла слово Бога – слово, которое в Ней стало плотью, Она не могла удержать этого слова, этой благой вести в себе. Она с поспешностью пошла далеко, чтобы принести Иисуса, принести эту Благую Весть другому человеку.

Она до сих пор несет Иисуса человеку. Она помогает человеку познать Иисуса. Всегда, когда читаем Розарий, когда смотрим на икону Марии, когда молимся через Её заступничество, она ведет нас к Своему Сыну, она соединяет нас с Ним, Она приносит Его нам, как тогда принесла Елизавете.

Если сегодня в нашем мире есть еще люди, которые Иисуса не знают, если вокруг нас есть еще люди, которые не приняли Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, которые не молятся, которые не ходят на Святую Мессу, не кормятся Евхаристическим Хлебом, то может это и наша вина, что мы не так, как Мария сияем светом Божьего слова. Возможно, что мы приняли Божие слово, но не несем Иисуса другому человеку, не сияем таким энтузиазмом как Мария.

А может и мы сами не до конца принимаем эту Благую Весть, может, и мы не до конца верим, что Бог нам близок, что Он с нами.

Давайте начнем искать тех, кто Бога не знает, чтобы их с Богом познакомить, чтобы им Бога принести.

Приближается Рождество – это прекрасная возможность, чтобы человека с Богом познакомить.

Как? У меня есть несколько предложений.

Католическое Рождество в России это что-то необычное, как будто не вовремя, слишком рано, но многим интересно – как это так?

Я, например, заметил, что на наше Рождество с удовольствием приезжают СМИ. Это интересный сюжет… И, слава Богу, с радостью их встречаю, потому что они потом многим передают Благую Весть. Если это интересно СМИ, тогда, наверное, интересно многим другим. Почему бы их не пригласить на главную, ночную, рождественскую Святую Мессу? Пусть каждый из нас пригласит одного человека, не обязательно католика, и вообще может и человека, который Бога не знает – на Рождественскую Святую Мессу. Придет, не придет – его выбор, но пригласить всегда можно… Не бойтесь, не стесняйтесь – приглашайте.

Часто перед Мессой есть еще и сценка рождественская – это хороший, интересный способ евангелизации.

Существует традиция, что на Рождество поздравляем друг друга, посылаем открытки (сегодня чаще делаем это через интернет, смс, но я предлагаю вернуться к открыткам).

Предлагаю, чтобы перед Рождеством кого-то поздравить, кому-то послать открытку рождественскую и там написать какую-то мысль, слово, над которым человек сможет задуматься. Причем стоит посылать эти открытки не только католикам – не бойтесь отправить открытки неверующим, не практикующим, ищущим Бога.

Перед Рождественской Мессой есть традиция сочельника – вигилии. Это прекрасный вечер, когда семья собирается вместе и делится облаткой, читает Библию – описание Рождества Христова, молится. Но среди прекрасных традиций сочельника есть и та, что оставляем одно свободное место для человека, который случайно может к нам зайти…

А давайте не будем ждать, что он случайно к нам зайдет – это редко случается, а именно такого человека сами заранее пригласим. Может кто-то одинокий. Может в его семье нет такой красивой традиции, может ему просто интересно на таком ужине присутствовать, может он наш друг… Пригласите кого-то на это пустое место.

Мария с радостью несла Иисуса, хотя дорога далекая и путь нелегкий. Но она несла, чтобы поделиться, чтобы делиться Божиим словом, чтобы и другие знали Иисуса.

А мы? А я?

о. Марэк Ящковски г.Сургут