24-12-2017

ЧЕТВЁРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

24 ДЕКАБРЯ

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Кропите, небеса, свыше, * и облака да проливают правду; * да раскроется земля и приносит спасение.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 1-25

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во время каждения, — тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

Сочельник Рождества — Месса навечерия

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Сегодня вы узнаете,* что Господь придёт и спасёт нас. * И утром увидите Его славу.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 1, 26,38

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Размышление:

«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Бог, Который верен во всём, исполняет Своё обетование, приходит и поселяется среди людей. Бог входит в человеческую жизнь, выбирая определённые условия места и времени. Он посылает архангела Гавриила, чтобы тот возвестил Деве Марии, обручённой Иосифу, что Она зачнёт Сына Всевышнего. Благовещение – это сцена, которая показывает ответную реакцию Марии на выбор, сделанный Богом. Он выбрал Её женское лоно, чтобы благодаря воплощению Иисуса Христа установить новую связь между небом и землёй, между Творцом и Его творением, между Богом и людьми. Выбор Бога и вера Марии создали такую сильную связь, что ничто и никогда не способно её уничтожить. Благодаря этой связи Мария стала Матерью Спасителя мира. Она первой в Него поверила. Она питала и оберегала Его, формировавшегося в Её лоне. Она поддерживала Его в осуществлении Его миссии. Она делала всё, что от Неё зависело, чтобы осуществилось Его дело – спасение мира. С момента Благовещения Мать никогда не отделяла Себя от Сына. Нигде не встретишь Иисуса без Марии или Марию без Иисуса. Христиане не всегда понимают эту тайну. Адвент этого года уже заканчивается, и напоминание о тайне Благовещения – это возможность обратиться к созерцанию исполнения Божьих планов в нашей собственной жизни. Кого-то, может быть, удивляет такая полная самоотдача Марии. А кто-то, возможно, почувствует на своих щеках румянец стыда, вспомнив уже не раз данные обещания полного доверия и полного посвящения своей жизни: обещания даны, но ничего не изменилось, всё осталось по-старому… Вот, прямо сейчас – подходящее время что-то изменить!

Господи, Ты – наша радость. Приди и поселись в нас, как Ты поселился в Своей Матери. Пусть Спасение, которым есть Ты Сам, станет целиком и полностью нашей судьбой.