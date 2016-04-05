24-12-2018

24 декабря

Понедельник 4 недели Адвента

2 Цар (2 Sam) 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Пс 89

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1, 67-79

В то время:

Захария, отец Иоанна, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего; ибо предыдешь пред лицом Господа — приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.

Размышление

Сегодня в литургии Евангелие преисполнено Божьего изобилия. Захария — старик, священник, праведный и верный исполнитель закона, удивлён Божьим делом. В удивлении он поёт Богу, Который посещает свой народ. Приходит божественный гость, приносит спасение и освобождение. Захария сознаёт, что это было обещано Аврааму, это имеет свой корень в Давиде, пророки говорили об этом, и теперь вот — исполняется.

Наше короткое размышление недостаточно, чтобы с Захарией проникнуть в каждую деталь Божьей любви к человечеству. Мы остановимся на последнем стихе его песни хвалы.

В последних строках Захария говорит, почему Бог снисходит к народу своему. Он приходит, чтобы освободить, спасти, сохранить. Что это за избавление, что за спасение, от кого и чего спасение? Сын Захарии, который лежит перед ним в колыбели, будет последним пророком, он будет готовить людей для пришествия Бога. Миссия этого мальчика будет, «… дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их…»

Иоанн будет указывать на то, что спасение состоит в освобождении от греха. Грех есть тот враг, который угнетает человека, который приносит смерть.

Однако Иоанн покажет Того, Который берёт грех на Себя, который уничтожает грех и его силу смерти. Он покажет Того, Которого ждали, Спасителя и Искупителя.

Захария уточняет, что это не произойдет из-за заслуг или добродетелей человека, но «… по благоутробному милосердию Бога нашего, …» По милости Божией, которая свойственна только Ему, милосердию, которое является уникальным для Бога.

К людям приходит « Восток свыше», солнце, источник света, сам свет. Источник света и знания посещает человека. Он приходит к людям и будет обитать с ними. Он «просветит сидящих во тьме и тени смертной». Просвещённые этим светом, люди узнают, что такое грех, и что такое жизнь. Из-за греха мы находимся в тени смерти, и мы не видим ни жизни, ни справедливости, ни любви. Тот, кто приходит, берет на Себя грех. Перед людьми откроется путь к счастью. Бог своим снисхождением к нам «направит ноги наши на путь мира».

Захария в своем гимне говорит о великих делах Божиих в прошлом, о Его обещании спасения, и о пророках, которые поддерживали надежду и ожидание Мессии. Однако, он замечает важность настоящего момента, рождение последнего из пророков, который приготовит путь Спасителю. Он сознаёт, в чём суть Божьего пришествия и в чём состоит наше избавление. Это спасение от греха.

Вот, завтра тот день, когда мы вспоминаем день рождения нашего Спасителя, Того который взял на Себя грех мира.

Давайте откроем перед Ним наши сердца, позволим Ему просветить нас, очистить от греха и дать нам мир. Тогда будем служить Ему в святости и праведности и радоваться радостью, которая исполнила сердце старика Захарии.

с. М. Августина Месарич кармелитка Божественого Сердца Иисуса г.Таганрог