25-12-2017

25 ДЕКАБРЯ

Рождество Христово

Святая Месса на заре:

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Свет воссияет ныне над нами, * ибо родился Господь; * и имя Ему: Чудный, Бог, Князь мира, Отец будущего века. * Его царству не будет конца.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 2, 15-20

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было.

Святая Месса днём:

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Младенец родился нам * и Сын дан нам; * владычество на плечах Его, * и нарекут имя Ему: * Великого Совета Ангел.

ЕВАНГЕЛИЕ: Ин 1, 1-18

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Размышление:

«Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1, 14) — родилось Слово, Которое стало исполнением всех Божьих обетований, и даже больше, чем простым их исполнением. Бог сделал гораздо больше, чем обещал, – Он сделал жизнь каждого человека причастной Своей жизни. Мою человеческую жизнь Он включил в Свою божественную жизнь! Он установил отношения неслыханного единения с нами. Бог пошёл навстречу человеческой жажде встречи, жажде глубокой освобождающей зависимости, жажде самоотдачи и принятия, верности и прочного союза. В дневнике Жака де Бурбона Буссе можно прочитать о любви между ним и его женой. Он предложил ей назвать этот дневник «Исполненное Слово». Он писал: «То, что совершил Бог, когда стал человеком, родившись от Марии, является, так сказать, «ещё большей» любовью, чем та, которую мы могли бы ощутить в первые дни истории спасения. Он обещал, что будет Эммануилом – Богом с нами, а стал человеком – Словом, которое стало плотью. Он обитает не только с нами, но и внутри нас». Рождество вводит нас внутрь ошеломляющей тайны. Просто сказать, что Бог поселился между нами, – это слишком мало: Он вселился в нас, очеловечил Своё божество, чтобы обожествить наше человечество.

Боже, созидай и укрепляй в наших сердцах такое доверие к Тебе, какое Ты вложил в сердце Марии, избрав Её Матерью Своего Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа.