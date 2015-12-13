25-12-2018

25 декабря

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, ТОРЖЕСТВО

Ис 62, 11-12

Пс 96

Тит 3, 4-7

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2, 15-20

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь. И поспешив пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было.

Размышление

Вместе с пастухами, «пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». (Лк 2, 15)

Ищем. В пещере, где обычно держат животных, находим Иосифа, Марию и Младенца, лежащего в яслях, как было возвещено ангелом. Посмотрим на Младенца.

Много лет назад, я был у друзей, у которых недавно родился ребенок. Они сопровождали меня в комнату, где новорожденный спал. Пока мы в тишине смотрели на спящего ребенка, атмосфера была вроде благоговейная. Какие наши чувства перед Младенцем Иисусом? Какие мои мысли и чувства перед Всемогущим Богом, Который стал беспомощным ребенком? Сделаю земной поклон перед Воплощенным Словом.

Что я слышу здесь в пещере? На полях я уже слышал слова ангела, уже слышал «многочисленное воинство небесное, славящее Бога» (Лк 2, 13). А здесь в пещере ангелы не видны и не слышны. Иногда Младенец плачет, Богородица поет Ему. Иногда только слышно дыхание спящего Младенца. Что я чувствую, какие у меня мысли? Сделаю земной поклон перед Воплощенным Словом.

Что делает Святой Иосиф в пещере в Вифлееме? Богородица? Младенец? Что делает Всемогущий Бог Отец? Я?

Иосиф все делает, чтобы это неприятное место было чище и лучше для Марии и Иисуса. Он убирает, ищет дрова, делает костер, ищет и нагревает воду, готовит пищу. Какие мысли у Иосифа? Ангел ему сказал девять месяцев назад, что этот ребенок особенный. Если так, почему Он должен был родиться в таких обстоятельствах? Где Бог? Почему так? Но у Святого Иосифа глубокая вера, и он продолжает свою работу усердно и в мире.

Богородица заботится о Младенце. Кормит Его. Чистит и пеленает Его. Поет Ему. Ангел Ей много сказал об этом чудесно зачатом ребенке. Сколько понимает эта простая деревенская Девушка? Все-таки полностью доверяет Богу, полностью уповает на Него. Исполняет Свою Богородичную миссию.

Иосиф и Мария путешествуют и трудятся, дабы Господь родился в крайней нищете и затем, после стольких трудов, перенеся голод и жажду, зной и холод, оскорбления и заушения, умер на кресте, и всё это — ради меня. (Игнатий Лойола, Духовные Упражнения, № 116)

Что делает Бог Отец? Что делает Воплощенное Слово? Казалось бы, что ничего. Однако, Они совершают мое спасение и спасение всего мира.

Что я хочу сделать для Младенца и Богородицы и Иосифа в созерцании этой сцены?

Рождество очень радостный праздник. Все красивое. Украшение храма и домов. Елка. Ясли. Пусть привлекательность и прелесть яслей не отвлекают нас от тайны Божьей, но пусть помогут нам вникать глубже в Божьи усилия для нашего спасения и спасения всего мира.

Как мы хотим, следующие Его стилем и методами, содействовать Богу в Его плане спасения всего человечества?

о. Майкл Десджардинс ОИ