26-12-2017

26 ДЕКАБРЯ

Св. Стефан, первомученик

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Врата небес открылись перед святым Стефаном, * который первым вошёл в сонм мучеников * и торжествует, увенчанный небесной славой.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 10, 17-22

Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца спасётся.

Размышление:

Мир любит маленького Иисусика, но когда Он вырастает и начинает говорить, мир отворачивается от Него. Мир охотно бы согласился на такого Бога, Который остался лежать в яслях и только бы махал ручками, но ничего не говорил. Мир раздражается, когда Иисус начитает взрослеть и провозглашать Своё Слово. Мир теряет чувство юмора, когда Иисус призывает к исполнению Божьей воли и соблюдению заповедей: не убивай; не кради; не прелюбодействуй; почитай отца и мать; не пожелай того, чем владеет твой ближний! Люди, слушавшие св. Стефана, который провозглашал им Божье Слово, «закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него». Они не хотели, не могли выносить Божьей правды, которую он им провозглашал. Изо всех сил они хотели только одного: чтобы пророк перестал их беспокоить, стыдить, выговаривать, предупреждать… Ради этого они были готовы его убить. И убили. Церковь ставит перед нами св. Стефана на следующий же день после Рождества Христова, чтобы показать, какой разной может быть реакция людей на пришедшего к ним Бога. Можно стать верным свидетелем Божьим, как св. Стефан, а можно – убийцей правды, как те, что насмерть забили его камнями.

Господи Иисусе, помоги нам понять, как проходит и куда ведёт дорога ученичества. Помоги нам держаться её даже тогда, когда наши попутчики разбредаются в разные стороны или идут в обратном направлении.