26-12-2018

26 декабря

СВ. СТЕФАН, ПЕРВОМУЧЕНИК, Праздник

Деян 6, 8-10; 7, 54-60

Пс 31

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10, 17-22

В то время:

Иисус сказал Апостолам Своим: Остерегайтесь людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца спасётся.

Размышление

«Богу любовью на любовь ответим!» К этому призывает одна из самых древних и знаменитых по всему миру рождественских песен, гимн «Adeste fideles» («О верные Богу»). Действительно, отмечая Рождество Христово, мы призваны созерцать бесконечную любовь, оказанную нам Богом в Иисусе Христе. В Нем сам Бог, вечный, бесконечный, сама слава и сама жизнь, сделался бренным, слабым, бедным человеком, потому что Ему так хотелось нашей компании и, тем более, нашего спасения. Стоит нам созерцать эту тайну, углубиться в нее, можно даже сказать: насладиться ею.

Но затем из нее вытекает вопрос: как же я могу ответить на эту бесконечную любовь? Конечно, ответить на нее нам не по силам. Но сам Иисус дает нам способ: заповедь любви! Если мы любим Бога и показываем это своим поведением по отношению к близким, то этим мы можем ответить на Его любовь.

Святой Стефан выбрал путь верности Богу даже до мученической смерти, которая оказалась не каким-то человеческим подвигом, а именно божественной любовью, когда он выразил свою любовь к ближнему, даже к врагу и убийце: «Господи, не вмени им греха сего.»

Как же мы с тобой можем ответить на бесконечную любовь Божью? Каждый найдет свой ответ, но все мы призваны ответить на любовь только одним: любовью.

о. Штефан Липке ОИ г.Москва