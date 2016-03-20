27-12-2017

27 ДЕКАБРЯ

Cв. Иоанн, Апостол и Евангелист

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Се Иоанн, * который возлежал на груди Господа на Тайной Вечере, * святой апостол, которому были открыты тайны неба, * по всей земле провозгласил Слово жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ: Ин 20, 2-8

Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришёл ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.

Размышление:

Вспоминая Иоанна Евангелиста стоит, прежде всего, вспомнить его верность Иисусу. Он – хороший проводник для тех, кто хочет идти по следам Спасителя. Иоанн никогда не оставлял Его и шёл за Ним повсюду. Любимый ученик был со Спасителем на горе Преображения (Фавор) в минуту Его наибольшей славы на земле, был и в Гефсимании, в часы Его мучительной борьбы и ожидания. Он был единственным из апостолов, кто остался с Учителем, распятым и умирающим на кресте. Он видел солдат, которые бросили на землю свои копья, чтобы разыграть в кости хитон Иисуса. Он видел и слышал зевак, издевающихся над Распятым. Он первым заглянул в опустевший гроб и первым, как читаем в Евангелии, понял, что это значит: «увидел и уверовал». Иоанн уверовал в Воскресение Иисуса до того, как увидел Его воскресшим. После св. Стефана, которого Церковь вспоминала вчера, святой Иоанн Евангелист – это ещё один свидетель того, что ради Иисуса стоит отдать всё, потому что Он является источником и конечным смыслом жизни каждого из нас!

Господи, Ты стал человеком, чтобы человек смог снова соединиться с Богом. Научи нас непрестанно пребывать с Тобой так, как Ты непрестанно пребываешь с нами.