27-12-2018

27 декабря

СВ. ИОАНН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ, Праздник

1 Ин 1, 1-4

Пс 97

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20, 2-8

В первый день недели Мария Магдалина бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Пётр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришёл ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл во гроб. Вслед за ним приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.

Размышление

Сегодняшний праздник, а особенно Евангелие, может нас удивить, потому что на третий день после Рождества Христова мы уже вспоминаем пасхальные события. Церковь уже сразу после Рождества показывает нам одних из первых свидетелей Иисуса Христа. Вчера Св. Стефан, который может и не встретил лично Иисуса, но, уверовавши в Слово Божие и свидетельство Апостолов, отдал свою жизнь за Истину, которой является сам Иисус Христос. Апостол Иоанн, хотя умер своей смертью, является наглядным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Он единственный Апостол, который был со своим Учителем и на горе Фавор и под Крестом; он, который первым взглянул в опустошевший гроб, как читаем в Евангелии, понял, что это значит: «увидел и уверовал». Иоанн уверовал в Иисуса до того, как увидел Его воскресшим. Когда читаем Евангелие от Иоанна и Его послания, которые нам оставил, видим, как глубоко и ревностно Апостол хочет передать нам истины веры, правду о Господе и смысл жизни, которым является сам Иисус Христос, и что Слово стало плотью и обитало с нами. В начале первого Послания (Ин 1, 1-4) в сегодняшнем чтении видим, как много раз Иоанн повторяет что-то, о чём он свидетельствует: он видел это и слышал, и очень желает, чтобы мы ему поверили и приняли это свидетельство.

При чтении этого фрагмента приходит мне вопрос: а каким я являюсь свидетелем собственной встречи с Иисусом? Есть ли у меня жажда «возвещать сию вечную жизнь» другим, чтобы радость их была совершенна? А может, я еще не встретил Иисуса и не уверовал?

Святой Иоанн, Апостол, Ты, который был возлюбленным учеником Иисуса, помоги нам принять Божью Любовь, которая приходит во Младенце Иисусе и воплощается в каждой Евхаристии, чтобы мы могли быть радостными свидетелями того, что Бог есть Любовь.

с. Иоанна Андрущишина CSA г.Сургут