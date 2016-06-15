28-12-2017

28 ДЕКАБРЯ

Cвв. невинные младенцы Вифлеемские, мученики

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Невинные младенцы были убиты за Христа, * а теперь следуют за Непорочным Агнцем, * непрестанно взывая: *Слава Тебе, Господи.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 2,13-18

Когда же они отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошёл в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется речённое Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось речённое через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

Размышление:

Чтобы дойти и увидеть «Младенца», как это удалось мудрецам с Востока, совершенно необходимо сначала осознать, что «Бог не такой, каким Его считают». Без этого осознания не тронешься с места и не начнёшь искать Его Лица. Не начнёшь искать близости с Ним, ведь желание близости исходит от Него, а не от тебя. Это настоящая головоломка: почему сегодня, когда единогласно отвергается убийство детей, господствует такая бесчувственность по отношению к абортам? Может быть потому, что в случае аборта убийцы не видят лица того человека, которого они приговорили умереть, не дав ему прийти на белый свет? Лицо человека обращается к моей свободе: «Прими меня, позаботься обо мне, подтверди, что я сам по себе являюсь ценностью». Решение всмотреться в лицо другого человека – это всегда решение о собственном обращении (посмотри на Закхея, на блудного сына и других). Всмотреться в лицо другого — значит выйти за пределы самого себя, посвятить ему своё время, освободить для него место рядом с собой и в себе. Согласие всмотреться в другого – это всегда приглашение измениться, ответить на вопрос: «Кто я такой? Кто я такой сам для себя и сам по себе?»

Спаситель, помоги нам устранить из нашей жизни страхи, которые замыкают нас в самих себе, веди нас к ясному осознанию и пониманию самих себя, чтобы это познание принесло плод – более глубокое единение с Тобой.