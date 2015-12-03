28-12-2018

28 декабря

СВ. НЕВИННЫЕ МЛАДЕНЦЫ ВИФЛЕЕМСКИЕ, МУЧЕНИКИ, Праздник

1 Ин 1, 5-2, 2

Пс 124

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 2, 13-18

Когда волхвы отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, и возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошёл в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «из Египта воззвал Я Сына Моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться; ибо их нет».

Размышление

Празднуя радость Рождества Христова, Церковь ведет нас не обычным путем. Святой Стефан-первомученник и святой Иоанн-апостол уже указали нам 2 разных способа принять Новорожденного Спасителя, а сегодня перед нами очень жестокая картина истребления детей в Вифлееме.

Но не жестокость Ирода, а сам Иисус является центром сегодняшнего Евангелия. Рассказ, который мы слышим, является частью Благой Вести и насилие и смерть не могут быть его центральным момента. Это для нас первая подсказка, над которой стоить задуматься.

Несколько дней назад кто-то показал мне ролик, в которым преподаватель раздал своим студентам белые листы бумаги с одной небольшой черной точкой в центре листа, и попросил написать сочинение о том, что они видят. Все описывали черную точку, но никто не заметил большого белого пространства. Так часто бывает и с нами, когда замечаем зло, проблемы, грехи и неудачи, а не обращаем внимания на благодать, которую постоянно дарит нам Господь.

Тогда что является Благой Вестью в этих словах? Иисус пришёл в мир и начинает дело Своего спасения. Не смотря на то, что многие, а особенно Ирод, пытались помешать Ему. Иисус жив и будет действовать в этом мире, провозглашая Царствие Божие и исцеляя всякие болезни среди людей. Придет день, когда и Он будет страдать и отдаст Свою жизнь за нас — но сейчас, сегодня Он жив.

Обязательно у кого-то из нас появится очень хороший вопрос — нужна ли была смерть этих невинных детей? Почему Бог не сделал так, чтобы они как-то спаслись от руки Ирода. Как же часто такой вопрос появляется, когда умирает кто-то из наших близких, особенно молодой или ребенок! Но ответ на этот вопрос всегда в какой-то мере останется тайной. Бог не отнимает у человека свободы и, к сожалению, последствия греха одновременно оказываются причиной страдания других.

Пусть ни что не препятствует нам ощутить настоящую радость от пришествия Иисуса.

о. Павел Мартыниук г.Караганда