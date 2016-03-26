29-12-2017

29 ДЕКАБРЯ

Пятый день в октаве Рождества

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Так возлюбил Бог мир, * что отдал Сына Своего Единородного, * дабы всякий, верующий в Него, не погиб, * но имел жизнь вечную.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 2,22-35

А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящён Господу, и чтобы принести в жертву, по речённому в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец.

Размышление:

«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец» — этими словами Симеон указывает на Иисуса как на знак пришествия Божьего Царства и исполнения мессианских обетований. И предупреждает, что на Него падут великие невзгоды, что Он станет причиной «пререканий». На Его жизнь будут посягать с младенчества и так будет до самой смерти на кресте. Для Марии, Его Матери, всё это будет «оружием, пронзающим душу». Симеон говорит, что Иисус пришёл «на падение и восстание многих». Это прямое указание на Иисуса как на Спасителя. Бог пожелал, чтобы через Иисуса решилась наша участь и была взвешена наша жизнь. Хотим ли мы вместе с Ним спасти её для вечности, или предпочтём отойти от Него и обречь себя на вечность без Бога, т.е. на вечность в аду? Земную жизнь можно прожить и без Иисуса, но только с Ним — верный путь к жизни вечной.

Дух Святой, Ты проникаешь нас насквозь и в совершенстве нас знаешь. Научи нас чуткости, чтобы мы были всегда готовы встретить Того, Кто приходит, чтобы нас спасти.