29-12-2018

29 декабря

Пятый день в Октаве Рождества

1 Ин 2, 3-11

Пс 96

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2, 22-35

Когда исполнились дни очищения Марии по закону Моисееву, принесли Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий первенец мужеского пола был посвящён Господу, и чтобы принести в жертву, по сказанному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога, и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец.

Размышление

Что это за дивный обряд, для совершения которого младенца Иисуса принесли в Иерусалимский Храм?

Фактически Лука описывает два обряда. Один из них – обряд очищения женщины после родов, который подробно описывает книга Левит (12,1-8), согласно которому женщина после рождения (как девочки, так и мальчика, и не обязательно первенца) должна была пройти очищение, и после определенного количества дней, принести жертву – агнца, «если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей…».

Второй же обряд связан с жертвоприношением первенцев. Этот обряд описывает книга Исход (13,2.12.14-15). Как было сказано в Законе Моисея: «освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они». Первородных животных приносили в жертву, а каждого человеческого первенца нужно было «выкупать», т.е. вместо него приносить в жертву животное. Книга Исход связывает этот обряд с выходом из Египта: «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, — посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Вероятнее всего, первенцы мужского пола посвящались Богу в качестве служителей культа, а позднее, они были заменены левитами. Об этом пишет книга Числа (3,12-13): «Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых; левиты должны быть Мои, ибо все первенцы — Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои». Но возможно традиция этого обряда намного более древняя и уходит своими корнями еще к временам Авраама. Вспомним историю о жертвоприношении Исаака, когда вместо своего сына, Авраам принес в жертву овна (Бытие 22).

Исполняя древний обряд, значение которого было утеряно много веков назад, Мария и Иосиф приносят Иисуса в Храм, чтобы там принести Его в жертву, как Авраам на горе Мориа (на том самом месте, где был построен Храм, см. 2Пар 3,1). Жертву, конечно символическую. Но для Иисуса это жертвоприношение не было символическим. Он пришел на эту землю, чтобы принять участь, которую избежал Исаак – стать искупительной жертвой. Для Марии и Иосифа все это было еще сокрыто, однако пророческое око старца Симеона уже узрело крест – алтарь, на котором свершится это жертвоприношение.



о. Ириней Погорельцев ОР г.Харьков