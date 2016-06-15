30-12-2017

30 ДЕКАБРЯ

Шестой день в октаве Рождества

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Когда все окружало тихое безмолвие * и ночь в своём течении достигла середины, * сошло с небес от царственных престолов * всемогущее Слово Твоё.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 2, 36-40

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём.

Размышление:

Пророчица Анна показана здесь первой, кто возвестил Евангелие: посмотрев на Младенца Иисуса, Которого Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм, она «славила Бога и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Она возвещала Благую Весть о том, что увидела Бога и в Нём обрела своё счастье. Она рассказывала о причине своей радости, и в слушателях её радость становилась их надеждой. Она не призывала к обращению. Она прославляла Бога и радовалась тому, что Он даровал людям Свою благодать, приведя в этот мир Иисуса. Пророчица Анна – это ещё один пример воплощения в человеке полного доверия к Богу и Его планам. Она знала, что будущее находится в Божьих руках, и однажды, раньше или позже, она воочию увидит, что Он заботится не только о том, чего хотим мы, но и о великом множестве других вещей и дел. Приход Иисуса полностью это подтверждает. С Богом мы всегда можем надеяться на самый замечательный «хэппи энд»!

Господи Иисусе, ради нашего спасения Ты стал человеком. Помоги нам изо дня в день заново и со всё большей глубиной постигать тайну нашей человеческой природы и с каждым днём становиться всё более и более похожими на Тебя.