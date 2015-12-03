30-12-2018

30 декабря

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО ИИСУС, МАРИЯ И ИОСИФ, Праздник

Сир 3, 2-6. 12-14

Пс 128

Кол 3, 12-21

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2, 41-52

Каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его; но думали, что Он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми. И, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошёл с ними, и пришёл в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своём. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Размышление

Сегодня мы отмечаем праздник Святого Семейства – Иисуса, Марии и Иосифа. Поздравляем всех, кто живет в семье, особенно супругов и родителей, которым в наши времена нелегко жить. Сегодня стоит особенно молиться за семьи, чтобы они были особенной средой любви, веры.

Сегодня в чтениях видим много советов насчет семейной жизни.

Слышим, например, как родители Иисуса ищут Его три дня. Невероятно, не хочется верить – три дня в поиске ребенка. И когда Его нашли он сидел спокойно и разговаривал с учителями.

Что переживали в это время Мария и Иосиф?

Как спали в эти три дня, но может две ночи?

Конечно, Иисус уже не такой маленький, и ведь умный мальчик, наверно где-то живет, но всё равно, в такой момент в голове крутятся часто самые плохие мысли.

Думаю, что многие родители, и это совершенно понятно, сходили бы с ума, в три часа таких поисков, а что говорить про три дня?

Представьте себя на месте Марии и Иосифа, сначала, что они чувствовали, а потом, когда уже нашли, как бы вы реагировали, как бы происходила встреча вас, с вашим ребенком.

Крик, плачь, претензии, наказание, истерия…

А как Мария встретила Иисуса? Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя.

Мария вполне господствует над собой, нельзя сказать, что она спокойна. Мать в такой момент не может быть спокойна, но она полностью господствует над своими эмоциями.

Она делает то, что сегодня современные психологи рекомендуют, особенно супругам, но не только – если есть какой-то спор, напряжение, конфликт, кто-то причинил тебе боль… — не говори ему: «ты» — как ты мог, что ты сделал и так далее. Говори «я» — я переживал, я боялся – говори о своих чувствах.

Современная психология пришла к тому, что Мария делала тогда – Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. – Мария говорит о своих чувствах, она дает возможность ответить, разъяснить.

Иисус отвечает, хотя не извиняется, потому, что на самом деле ничего плохого не сделал. Он дал им сигнал, что Его отец, это Бог, что Он и Его жизнь, в первую очередь принадлежит Богу Отцу.

Но глядя на эту встречу, на поведение Марии и Иосифа, можем прийти к очень важному для семейной жизни выводу – каждую, даже самую трудную жизненную ситуацию, проблему, можно решить зрелым диалогом.

Каждый конфликт, обиду, можно и надо решить зрело, без лишних эмоций, которые первыми приходят в голову.

В эмоциях нельзя решать проблемы, надо сначала успокоиться. Надо убегать от ненависти.

Некоторые религиозные движения, предлагают супругам систематически проводить супружеский диалог. Они встречаются только вдвоем, молятся в начале, зажигают свечу в знак Божьего присутствия, и тогда начинают обсуждать разные трудные темы, трудные моменты жизни.

Как часто наши реакции далеки от этого, чтобы начать с молитвы, чтобы зажечь свечу, как часто наши реакции далеки от осознания Божьего присутствия.

Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своём. Сохраняла слова Иисуса, Она размышляла над ними, Она анализировала эту ситуацию, эта ситуация, эти слова Иисуса, стали для неё богатым опытом, благодаря размышлению, тому, что она сохраняла слова Иисуса в сердце своем.

Давайте постараемся так зрело решать трудные вопросы, спокойно, без лишних эмоций.

Господи Иисусе! Ты родился, Ты пришел в этот мир, в семье и таким образом подчеркнул роль и значение семьи, таким образом Ты освятил семью.

Благодарим Тебя за это, благодарим за каждую верующую, христианскую семью.

Просим Тебя, благослови наши семьи, дай супругам мир и любовь, родителям мудрость и терпение, детям послушание, а всем глубокую веру.

Просим о молодежи, о тех, кто планирует, готовится, хочет основать семью. Помоги им встретить того человека, кого Ты им хочешь подарить, помоги им построить зрелые, чистые отношения, чтобы они дозревали до решения, и правильно решили.

Помоги всем супругам, которым особенно трудно жить вместе, спасай их, покажи правильный путь и дай им силы идти по этому пути.

Святое Семейство, благослови и веди каждую семью.



о. Марэк Ящковски г.Сургут