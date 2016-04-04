31-12-2017

31 ДЕКАБРЯ

Святое Семейство Иисус, Мария и Иосиф

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Поспешив, пришли пастухи * и нашли Марию, и Иосифа, * и Младенца, лежащего в яслях.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 2, 22-40

А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящён Господу, и чтобы принести в жертву, по речённому в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём.

Размышление:

В своей песне Симеон называет себя «рабом Владыки», способным ждать, когда Бог явит Себя. Симеон смог ждать долгие годы, потому что в нём жило полное и непоколебимое доверие Божьему Слову и Его обещаниям. Симеон узнаёт в Младенце Иисусе посланного Богом Спасителя, берёт Его на руки и благословляет Бога. В этот момент совершается как бы двойное представление Иисуса: родители представили своего Сына Богу, а Симеон представил Его всем людям как «свет к просвещению язычников и славу народа Израиля». Вся Церковь при окончании каждого дня произносит песнь Симеона как песнь «человека бодрствующего в ожидании». Святое Семейство из Назарета, Симеон, пророчица Анна учат нас тому, что готовность исполнить Божью волю требует бодрствования. Они учат нас глубокому уважению к тайне Божьего действия в мире. Учат благоговейно входить в предвечное Таинство всеприсутствия Божия, учат пребывать и жить в этом Присутствии. К величию этой Тайны нельзя подходить легкомысленно и поверхностно. Когда мы относимся к тому, что свято, как к банальности, мир становится безбожным.

Эммануил, научи нас быть так близко к Тебе, как близок к нам Ты. Пусть наша жизнь будет терпеливой подготовкой ко встрече с Тобой.

Размышления к Евангелиям о. Яна Врублевского SVD