31-12-2018

31 декабря

Седьмой день в Октаве Рождества

1 Ин 2, 18-21

Пс 96

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1, 1-18

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Размышление

Тридцать первого декабря, мы ненастроенные на философские размышления о времени. Хотя главные заботы этого дня тесно связаны с этой темой. Заканчивается длинный период времени, который называем: уходящий год. Ждем яркого начала новых триста шестьдесят шести дней, и мы рады, что первые из них это выходные. Мы переживаем, чтобы сегодня успеть, чтобы все необходимое приготовить и в праздничном настроении, в круге родных и друзей встретить наступающий год. Поэтому часто заглядываем на часы.

Время это прошлое, нынешние и будущее. В чтениях, которые у нас сегодня, все это есть. Слово пришло в этот мир, сейчас у нас «последнее время», Господь грядёт, Он будет судить. Но самое главное то, что прошлое, нынешнее и будущее охватывает Господь и наполняет своей благодатью.

Значит так как все в этот день и в эту ночь крутится вокруг времени, стоит все-таки спросить: и что такое время? Не будем тянуть, сегодня нет для это … (вставьте нужное слово).

Кто-то сказал: «Время — это любовь». Да, это так. «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины (…) и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать.» И не только приняли, мы до сих пор принимаем. Каждого дня, в любую минуту.

Мы с вами возможно в разных обстоятельствах будем переживать последние 24 часа уходящего года. Но каждый из нас может постараться пережить их таким образом, чтобы надо было сказать: это было хорошее время или время — это действительно любовь, я это испытал. Все это вполне возможно. Все у нас для этого есть: 24 часа последнего дня года и прежде всего «благодать на благодать».

С уходящим и наступающим!



о. Томаш Тшебуня г.Уфа