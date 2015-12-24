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Блаженная Имельда Ламбертини (1320 г. – 12 мая 1333 г.)

Блаженная Имельда Ламбертини (1320 г. – 12 мая 1333 г.)

Почитается покровительницей принимающих первое Святое Причастие

Имельда, принявшая крещение как Мария Магдалина родилась в 1322 в Болонье в знатной и аристократической семье Ламбертини, в которой она была единственным ребёнком. Родители её были набожными католиками, они славились благотворительностью и своей щедростью к обездоленным жителям Болоньи.
С детских лет Мария Магдалина горячо желала приобщиться Христу в Святой Евхаристии. Уже на свой пятый день рождения она просила разрешения причаститься. Но в те годы в Католической Церкви была традиция не допускать до Святого Причастия детей пока им не исполнилось 12-14 лет. Имельда была опечалена отказом, но послушалась и смирилась с позицией Церкви и решением родителей.

Шло время, её стремление к Святому Причастию росло. Тогда Мария Магдалина подумала, что, в монастыре, она сможет пораньше причаститься и быть вместе со Христом, которого любила всем сердцем. Родители выбрали для неё доминиканский монастырь Святой Марии Магдалины, в то время было принято отправлять дочерей на воспитание в монастырь, для того чтобы они смогли получить хорошее образование.

Таким образом, через некоторое время, в возрасте одиннадцати лет, Мария Магдалина была принята в монастырь сестер-доминиканок как ученица, а затем в 13 лет она выразила желание остаться в монастыре и посвятить свою жизнь Господу. Как послушница она получила новое имя — Имельда. Сегодня это просто невозможно, да и по тем временам такой поступок был редчайшим случаем для девочки в столь юном возрасте — поступить в закрытый монастырь со строгим уставом.

Имельде исполнилось уже 13 лет, однако, её всё ещё считали недостаточно подготовленной к Первому Причастию. Даже живя в монастыре как послушница она по-прежнему была лишена возможности получить Святое Причастие. Имельде нравилась её жизнь в монастыре, где она могла всё своё время посвящать Богу как в молитве, так и в работе и эта жизнь ещё больше подпитывала её желание получить Причастие.

Зачастую Имельда оставалась после богослужения в часовне, там тихо плакала и молилась на коленях перед Дарохранительницей. Когда сестры-монахини замечали, что Имельда не пришла на своё послушание, то есть на ту работу, которая назначается в монастыре для каждой монахини, то они знали, где ее разыскать – в часовне, где в молитве перед Дарохранительницей время для неё останавливалось.

12 мая 1333 года, в праздник Вознесения Господня, она вдруг почувствовала всем сердцем, что именно «сегодня» станет днём, в который она впервые причастится.

Когда все монахини подходили, чтобы принять Причастие, Имельда встала с краю рядом на колени и в какой-то момент Святые Дары были уже близ её и чудесным образом витали перед ней пока священник не поставил патену, только тогда они опустились. В ту минуту священник понял, что это знамение и что он должен её причастить, потому что Иисус в Евхаристии сам пошёл к любящей Его душе. Так Имельда получила своё Первое Святое Причастие из рук этого священника. Как повествуют легенда, сестры-монахини заметили необыкновенный свет и аромат свежеиспеченного хлеба наполнил часовню. Всем было ясно — Имельда наконец-то встретила своего Господа в Евхаристии.

Причастившись, в порыве чистой радости и любви ко Христу, она продолжила свои благодарственные молитвы, в то время как сёстры вернулись к своим послушаниям. Не дождавшись Имельды, сестры-монахини вернулись за ней в храм. Имельда всё ещё пребывала в молитве, склонившись перед алтарём, однако уже бездыханна. Говорят, что Бог взял её к Себе, чтобы ей пребывать с Ним вечно.

Произошедшее чудо и столь преждевременная смерть Имельды распространили её почитание и святость. По заступничеству Имельды почти сразу после её смерти стали происходить чудеса. Одним из таких считается прозрение слепого в её родном городе.
Тело её остаётся нетленным и по сей день и находится в церкви Св. Сигизмунда возле Болонского университета в Италии.

В 1826 году Папой Римским Львом XII Имельда Ламбертини была причислена к лику блаженных, а в 1908 году Папа Римский Пий Х объявил её покровительницей принимающих Первое Святое Причастие.

Её короткая жизнь может повлиять и на нашу с вами жизнь, потому что она учит нас почитанию Святой Евхаристии, показывает нам как сильно человек может желать принять Таинство Евхаристии.

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