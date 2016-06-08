Блаженная Лаура Викунья (5 апреля 1891 г. — 22 января 1904 г.)

Покровительница разбитых семей и семей, пребывающих в сложной ситуации

Литургическая память 22 января

Лаура Викунья родилась в чилийском городе Сантьяго в 1891 году. Когда ей было два года, умер ее отец, и с мамой они переехали в Аргентину, где подросшая Лаура пошла учиться в коллеж сестер-салезианок. Она умерла очень рано, 22 января 1904 года, но за свой короткий земной путь успела стать самой доброй и щедрой девочкой в школе.

Не только доброй, но и сильной, и мужественной настолько, чтобы с честью устоять перед кознями, которые плел ее жестокий отчим. Личность этой девочки впечатляет невероятной целеустремленностью, с которой она прожила всю свою жизнь, беспрекословно следуя установленному для себя принципу: «Смерть, но не грех». Ее пример приглашает нас размышлять над тем, как дети умеют иногда быть непоколебимыми в своем выборе и как подчас они умеют хранить те сокровища, на которые мы уже не обращаем внимания. Лаура была причислена к лику блаженных Папой Иоанном Павлом II 3 сентября 1988 года. Ее мощи хранятся в капелле Дочерей Марии Помощницы Христиан в г. Байа Бланка в Аргентине.

Лаура дель Кармен Викунья – таково ее полное имя – родилась в Сантьяго, столице Чили, 5 апреля 1891 г. Она была первым ребенком в семье Хосе Доминго и Мерседес Пино. Политическая обстановка в городе была очень неспокойной, поэтому прошло почти 2 месяца прежде, чем ребенка смогли крестить. Среди предков Лауры было немало выдающихся общественных деятелей, поэтому свершившаяся революция напрямую затронула и семью Лауры. Отец был вынужден бежать на юг, в Анды, ближе к границе с Аргентиной. Вся семья тогда переселилась в г. Темуко. В 1893 г. отец умер, и семья осталась без кормильца. Несколько месяцев спустя, в 1894 г., родилась вторая дочь, Хулия Аманда. Таким образом, мать осталась одна с двумя маленькими детьми и одна должна была бороться с голодом и отчаянием.

В 1899 г. семья переехала в аргентинскую провинцию Неукен, граничащую с Чили. Матери удалось найти работу на ферме Мануэля Мора, одного из многочисленных колонизаторов, владевших целинными землями Патагонии. Затем по настоянию Мора она стала жить с ним. Это не могло не сказаться на воспитании девочек. И хотя Лаура тогда была еще совсем маленькой, она осознавала всю шаткость их положения и неправедность жизни ее матери с религиозной точки зрения: при таком образе жизни она не могла приступать к Таинствам Церкви.

Несмотря на все это, мать старалась по возможности дать дочерям и религиозное воспитание. Для того, чтобы обеспечить им соответствующее образование, в январе 1900 г. она отдала Лауру и Хулию Аманду на воспитание сестрам-салезианкам в небольшой миссионерский коллеж. В тот момент, когда мать оставляла Лауру на попечение сестре-настоятельнице, она заверяла: “Лаура никогда не расстраивала меня. С самого раннего детства она всегда слушалась меня, никогда не перечила”.

Несмотря на то, что Лаура довольно неожиданно попала в совершенно новое для себя окружение, она быстро к нему привыкла. Ее душа была открыта к восприятию евангельских истин, которые преподавались на уроках катехизиса. Эти занятия еще больше приводили ее к мысли о том, насколько сожительство ее матери с фермером противоречит Божественному Закону. Второго июня 1901 г. она приняла Первое Причастие. Все более остро ощущала она душевную боль при виде матери, которая не могла участвовать в Таинствах. Лаура усердно молилась за мирное разрешение этих отношений. К сожалению, ее надежда не сбылась, но этот опыт стал переломным моментом в ее жизни, «великим поворотом», о котором впоследствии люди, знавшие ее, говорили: “Мы заметили, что с того дня она стала невероятно возрастать в духовном плане”.

В день Первого Причастия Лаура написала для себя небольшую «программу жизни», очень похожую на ту, что оставил нам святой ученик Дона Боско, Доминик Савио: “Господи, я хочу любить Тебя и служить Тебе всю свою жизнь; поэтому я отдаю Тебе мою душу, мое сердце и все мое существо. Лучше умереть, чем оскорбить Тебя грехом; поэтому я хочу умерщвлять себя во всем том, что отдалило бы меня от Тебя. Я буду делать все, что умею и что будет в моих силах для того, чтобы Тебя знали и любили, и для того, чтобы искупить оскорбления, которые Тебе каждый день наносят люди, особенно члены моей семьи. Господи, дай мне прожить жизнь, полную любви, смирения, жертвенности”.

Таким образом, Лаура отдала всю себя Господу ради того, чтобы добиться обращения своей матери, и сестры-салезианки сразу заметили, что перед ними совершенно неординарная девочка.

С самого первого года пребывания в коллеже она отличалась особым прилежанием в учебе и интенсивностью своей духовной жизни. С 8 декабря 1900 г. она вступила в группу «Дочерей Марии».

На втором году обучения сестры Викунья были на каникулах у матери, и Лауру глубоко потрясла тогда очередная встреча с человеком, с которым жила его мать. Страдание свое она старалась держать глубоко в себе, не позволяя ему выходить наружу, если только не было особо горько – например, когда мать не могла участвовать в «народной миссии», которая проводилась в г. Хунин. На следующий год сестры снова виделись с матерью на каникулах в г. Килькийе. Мора проявил тогда непомерный интерес к подросшей Лауре, но она тут же заметила это и приготовилась бороться против его злых намерений. Месть Мора была жестокой: он отказался оплатить обучение в коллеже. Однако директор коллежа, растроганная мужеством девочки и движимая сочувствием и пониманием, разрешила сестрам продолжить обучение бесплатно.

Двадцать девятого марта 1902 года сестры приняли Таинство Миропомазания. Мать также присутствовала на нем, но она по-прежнему не могла приступать к Таинствам. Тогда Лаура подала прошение о том, чтобы стать постуланткой у Дочерей Марии Помощницы Христиан, но получила отказ из-за положения в ее семье. Лауре пришлось смириться, но она осталась тверда в своих намерениях.

И действительно, через месяц она лично принесла обеты целомудрия, бедности и послушания, посвятив себя Иисусу и отдав Ему собственную жизнь. К концу года здоровье Лауры серьезно пошатнулось.

Она провела весь следующий год в коллеже, и за это время ее здоровье стало настолько хрупким, что в сентябре 1903 года она даже не смогла принимать участие в духовных упражнениях. Лауру отправили к матери в надежде на то, что перемена климата укрепит ее силы, но это не помогло. Тогда она вернулась в Хунин. Туда же – на частную квартиру – переехала жить и ее мать.

В январе 1904 года навестить их приехал и Мора, причем ночевать он собирался в их доме. “Если он останется здесь на ночь, я уйду в коллеж к сестрам”, — категорично сказала Лаура. Так она и поступила несмотря на то, что чувствовала себя очень плохо. Мора погнался за ней и, догнав, сильно ударил, нанеся серьезную травму. Лаура добралась до коллежа, исповедовалась там у своего духовного отца, возобновив обещание отдать свою жизнь за обращение матери.

Двадцать второго января она приняла Таинство Елеопомазания и в тот же вечер попросила позвать к ней мать для того, чтобы рассказать ей о своей мечте: “Мама, я умираю! Я сама просила об этом Иисуса. Уже почти два года прошло с того момента, когда я отдала свою жизнь за тебя, для того, чтобы получить благодать твоего возвращения к вере. Мама, перед тем как я умру, подаришь ли ты мне радость видеть тебя в раскаянии?”. Мать обещала ей полностью изменить свою жизнь. Успокоившись, Лаура испустила дух, произнеся с радостью свои последние слова: “Спасибо, Иисус! Спасибо, Мария! Теперь я довольна!”

На похоронах мать исповедовалась и причастилась.

Могила Лауры находится в капелле Коллежа Марии Помощницы Христиан в г. Байа Бланка, в Аргентине. Поклониться ей часто приходят паломники из разных стран.

Почитание Лауры началось с самого дня ее смерти, но процесс ее беатификации был открыт только 19 сентября 1955 г. и завершился 5 июня 1986 г. признанием ее героических благодетелей и присвоением ей именования “преподобной”.

Вслед за официальным признанием чуда, произошедшего по ее заступничеству, Лаура дель Кармен Викунья, образец чистоты, дочерней любви и жертвенности, была прославлена в лике блаженных Папой Иоанном Павлом II 3 сентября 1988 г. Она является покровительницей разбитых семей.

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